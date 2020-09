Kultura pracy i sukcesy Mercedesa

Vandoorne pożegnał się z Formułą 1 po zakończeniu rywalizacji w 2018 roku. Obecnie związany jest z fabrycznym zespołem Mercedesa w Formule E, a także pełni rolę kierowcy rezerwowego w F1, będąc gotowym zastąpić któregoś z reprezentantów niemieckiego producenta lub McLarena.

Dzięki związkom z Mercedesem, Vandoorne przyznał, że łatwiej mu zrozumieć przyczyny tak dużej dominacji ekipy z Brackley.

- Wiem teraz wiele o funkcjonowaniu tego zespołu - powiedział Vandoorne w rozmowie z belgijskim magazynem Formule 1. - Imponujące jest to, jak dobrze sobie poradzili, pozostając konkurencyjnym przez tak długi czas.

- Ta grupa ludzi pracuje ze sobą od piętnastu lat. Świetnie się znają, ponieważ rotacja w ekipie jest niewielka. Bardzo ważne jest również to, iż ludzie nie boją się popełniać błędów i się do nich przyznawać. Wszyscy po prostu stale szukają progresu i jest to naprawdę imponujące. To kultura, która nie powstała od razu, ale była tworzona przez wiele lat.

Kierowcy Mercedesa: Lewis Hamilton i Valtteri Bottas wygrali pięć z sześciu jak dotychczas rozegranych wyścigów. W klasyfikacji konstruktorów niemiecki producent wyprzedza Red Bull Racing o prawie 100 punktów.