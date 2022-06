Walka o pole position do Grand Prix Azerbejdżanu miała się rozpocząć o godzinie 16:00 polskiego czasu. Sobotni harmonogram musiał jednak ulec zmianie po wypadku w końcówce sprintu Formuły 2.

Po zjeździe do alei serwisowej samochodu bezpieczeństwa i restarcie na ostatnim okrążeniu wyścigu, Ralph Boschung zepchnął Australijczyka Calana Williamsa na barierę w zakręcie numer 1. Bolid kierowcy Tridenta, po uderzeniu obrócił się bokiem do kierunku jazdy, co spowodowało, że uderzyli w niego jeszcze Cem Bolukbasi i Marino Sato.

Naprawa zniszczonej bariery Tecpro i usunięcie porozbijanych bolidów, zmusiło organizatorów do przesunięcia ostatniego treningu F1 w czasie o 15 minut. FIA zadecydowała, że nie włączy zegara sesji o pierwotnym czasie i pozwoli potrwać treningowi pełną godzinę. To oznaczało, że FP3 zakończy się o godzinie 16:15 czasu lokalnego.

Od wielu lat w F1 panuje zasada, w myśl której kwalifikacje mogą rozpocząć się najwcześniej dwie godziny po zakończeniu ostatniego treningu. Spowodowało więc to opóźnienie kolejnej sesji o 15 minut.