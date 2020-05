Kwarantanna przeszkodzi Formule 1?

Nakaz kwarantanny dla przyjezdnych do Wielkiej Brytanii został niedawno ogłoszony i ma zacząć obowiązywać od początku przyszłego miesiąca. Procedura zostanie zatwierdzona przez parlament, a szczegóły dotyczące krótkiej listy wyłączeń są obecnie finalizowane.

F1 prowadziła dialog z rządem Zjednoczonego Królestwa, mając nadzieję na zwolnienie z kwarantanny osób podróżujących na wyścig, zwłaszcza, że będą one poddane testom na obecność koronawirusa.

Jednak informacje uzyskane przez Motorsport.com wskazują, że władze państwowe najprawdopodobniej nie uwzględnią sportu i jego przedstawicieli jako tych, którzy nie będą musieli poddać się kwarantannie. Uważa się, że istnieją obawy związane z coraz większymi roszczeniami sportowców z różnych dyscyplin, co finalnie może doprowadzić do zbyt dużej liczby osób twierdzących, iż są uprawnione do zwolnienia z nakazu kwarantanny.

The Sun poinformował w poniedziałek wieczorem, że Oliver Dowden, brytyjski sekretarz ds. cyfryzacji, kultury, mediów i sportu, popierał wyjątki uwzględniające Formułę 1, jednak ważniejsza okazała się opinia ministrów z wydziału zdrowia i gabinetu premiera. Tylko kierowcy samochodów ciężarowych oraz dyplomaci mają być zwolnieni z kwarantanny.

Dziennik zacytował swoje źródła z Downing Street mówiące, iż ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale władze chcą by reżim sanitarny był ścisły. Zasady mają być weryfikowane co trzy tygodnie.

Trzy z dziesięciu zespołów Formuły 1 mają swoje siedziby poza Wielką Brytanią. Dochodzą jeszcze ekipy z F2, F3 i Porsche Supercup. Wszystkie te serie również są uwzględnione w planie powrotu do rywalizacji. Gdyby brak wyjątku dla F1 został potwierdzony, rozegranie Grand Prix Wielkiej Brytanii byłoby praktycznie niemożliwe. Poza Ferrari, AlphaTauri i Alfa Romeo Racing Orlen problemy z dotarciem miałoby również wielu dostawców, m.in. producent ogumienia, firma Pirelli.

Obostrzenia mocno skomplikowałyby również dalszy przebieg sezonu. Ekipy powracające do Zjednoczonego Królestwa z poszczególnych rund, każdorazowo musiałyby poddać się kwarantannie. Jedyną możliwością jest trzymać zespoły z dala od siedzib przez czas obowiązywania nakazu. Nieoficjalnie mówi się, że włodarze F1 planują po dwóch wyścigach w Austrii rozegrać jedną lub dwie kolejne rundy w Europie, aby utrzymać cały personel w trasie przez pełny miesiąc.

Jak już wcześniej informowaliśmy, opcją rezerwową dla Silverstone pozostaje niemiecki tor w Hockenheim.