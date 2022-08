Kwestionowane postępowanie Piastriego

W związku z przejściem Fernando Alonso do Astona Martina w sezonie F1 2023, Alpine szybko zakomunikowało, że miejsce Hiszpana w zespole zajmie ich protegowany Oscar Piastri.

Kilka chwil później junior francuskiej stajni wydał za pośrednictwem mediów społecznościowych oświadczenie, że w przyszłorocznej kampanii nie będzie ścigał się dla Alpine. Te słowa wyraził w momencie, kiedy pojawiły się nieoficjalne informacje, że zawarł porozumienie z McLarenem, gdzie ma zastąpić rozstającego się z nimi Daniela Ricciardo.

Zachowanie młodego Australijczyka nie zostało dobrze odebrane na padoku F1, zwłaszcza przez dużych graczy, którzy również prowadzą programy juniorskie i wspierają młodych zawodników w ich drodze do Formuły 1, tak jak Renault, które wyłożyło duże pieniądze na rozwój Piastriego.

- Mam większe problemy niż siedzenie na balkonie, jak w The Muppet Show i oglądanie, jak całe widowisko rozgrywa się na moich oczach - powiedział Toto Wolff zapytany przez motorsport.com, co sądzi o sytuacji na rynku kierowców.

- Bardzo ważne jest uszanowanie programów juniorskich. Myślę, że niektóre dzieciaki powinny być ostrożne w kontekście tego co piszą na Twitterze i mówią o międzynarodowych organizacjach. W każdym razie nie mam wglądu w ich kontrakty - przekazał.

- Wierzę w karmę i wierzę w uczciwość. Nie jestem tu jednak od oceniania, ponieważ jak wspomniałem, nie znam jego prawnej sytuacji - dodał.

W podobnym tonie wyraża się szef Red Bull Racing, Christian Horner. Przez juniorski program producenta napojów energetycznych przewinęły się dziesiątki kierowców. Brytyjczyk podkreśla kwestię lojalności.

- Nie rozumiem tego do końca, ponieważ w oparciu o umowę, to po prostu nigdy nie powinno się zdarzyć - powiedział Horner dla Sky F1. - Uważam, że skoro Renault i Alpine zainwestowali w jego karierę juniorską to równocześnie wnieśli wkład w przyszłość. W takich sytuacjach należy zachować się lojalnie.

- Nie jest dla mnie jasne, co wydarzało się kontraktowo. Natomiast sam fakt, że znalazł się w położeniu, w którym pomyślał, że nie jest zobowiązany do ścigania się dla Alpine w przyszłym roku, oczywiście pokazuje, że coś nie jest w porządku - uznał.

- Miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży. To kolejny wspaniały i młody talent. Jeździł dla zespołu Arden w Formule 4 i Formule Renault, więc znam go całkiem dobrze - dodał.

Szef Alpine Otmar Szanfauer nie ukrywał, że zespół zweryfikuje swoje wsparcie dla młodszych kierowców.

- Na pewno trzeba wyciągnąć z tego wnioski - powiedział Szafnauer. - Spojrzymy wstecz i wszystko przeanalizujemy. Jeśli są rzeczy, które można było zrobić lepiej, to jestem przekonany, że zastosujemy je w naszych przyszłych umowach.

