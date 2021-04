Po dwuletniej przerwie Alonso wrócił do startów w królowej sportów motorowych. Podpisał kontrakt z zespołem Alpine.

- Mam wielki szacunek dla Fernando, jest jednym z najlepszych w historii naszego sportu - powiedział Webber w podcastie On the Marbles. - Gdy był u szczytu kariery, niewielu mogło go wyprzedzić w wyścigu.

- Natomiast gdzie jest następny Max Verstappen? Następny Charles Leclerc? Są tak samo istotni dla tego sportu, jak Fernando gdy miał 20 lat. Tak, Fernando nadal ma ważne nazwisko, zarówno dla Hiszpanii, jak i dla naszego sportu. Jednak chciałbym, żebyśmy skupili się na przyszłości i znaleźli nowego Alonso, takiego jak 20 lat temu.

David Coulthard również uważa, że ważne jest, aby dać szansę młodym kierowcom: - Zgadzam się z wieloma słowami Marka. Myślę jednak, że jeśli nadal jesteś wystarczająco dobry, nie jesteś za stary.

W tym kontekście Coulthard podkreśla starty Alonso w innych seriach.

- Jeździł w Le Mans i Indianapolis, startował w Rajdzie Dakar. Był więc bardzo aktywny - dodał. - Rozumiem podejście polegające na mówieniu, że miałeś swoją szansę, więc odsuń się na bok i zwolnij miejsce dla nowego talentu. Jednak nie jest tak, że cały czas pojawiają się uzdolnieni zawodnicy. To, że są młodzi, nie oznacza, że są lepsi.

Tarcia w zespole Alpine?

W odniesieniu do składu zespołu Alpine, w którym partnerem Alonso jest o 15 lat młodszy Esteban Ocon, Coulthard stwierdził: - Kiedy Fernando jest w stanie konsekwentnie pokonywać swojego kolegę z ekipy i to on daje zespołowi szansę na mistrzostwo konstruktorów, sięgając po odpowiednie wyniki i punkty, wszystko jest w porządku.

- Jednak w sytuacji, gdy Ocon stanie się punktem odniesienia, mogą wystąpić tarcia, ponieważ Fernando nie zaakceptuje pozostania w tyle. Wtedy walka wewnątrz zespołu może być sporym problemem - uznał.

Fernando Alonso nie ukończył Grand Prix Bahrajnu otwierającego sezon 2021.