Albon zadebiutował w Formule 1 w sezonie 2019 jeżdżąc dla Toro Rosso (obecnie AlphaTauri). W połowie roku postanowiono go wypromować do głównego zespołu, a Gasly powrócił do ekipy z Faenzy. Kwiat miał nadzieję, że to on zostanie wybrany i otrzyma drugą szansę, tak się jednak nie stało.

Podczas pierwszej połowy zeszłorocznych mistrzostw Kwiat nie był wcale gorszy od kolegi zespołowego - Alexandra Albona. W kwalifikacjach był z reguły szybszy od niego. Do tego zdobył podium w deszczowym wyścigu na torze Hockenheim. Red Bull postawił jednak na Albona.

- Oczywiście, że nie byłem szczęśliwy, to jasne - mówił Kwiat. - Nie mogę powiedzieć, że zrozumiałem w pełni tę decyzję i zgodziłem się z nią, kiedy o wszystkim usłyszałem.

Ostatecznie zaakceptował fakt, że postawiono na debiutanta: - Już u nich jeździłem i potrzebowali świeżej krwi. Musieli wypromować młodego kierowcę. Tak robi Red Bull. Po kilku dniach zaakceptowałem ich decyzję.