Kwiat nie negocjuje kontraktu

Kierowca AlphaTauri wypatruje rozpoczęcia sezonu 2020, aby rozpocząć negocjacje o swojej przyszłości.

Obecna umowa Rosjanina wygasa pod koniec tego roku. Wiele zespołów już negocjuje ze swoimi zawodnikami. Jednak wg Kwiata takie dyskusje przed rozpoczęciem mistrzostw nie mają sensu.

- Ważne jest to nie czego oczekujesz, ale to co wydarzy się po rozpoczęciu sezonu - powiedział Kwiat. - Istotne, aby najpierw ruszyły mistrzostwa. Do czasu rozpoczęcia sezonu, wszystkie rozmowy o kontraktach są bez sensu. Wiem, każdy ma wiele pytań, ale wszystko jest teraz wstrzymane. Trzeba być cierpliwym.

Władze Formuły 1 liczą na rozegranie w tym roku 15-18 wyścigów. Kwiat natomiast spodziewa się mniejszej liczby grand prix: - Mam nadzieję, że wszystko ruszy tak, jak planują, 5 lipca w Austrii. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia sezonu. Liczę, że odbędzie się jak najwięcej wyścigów. W każdym razie czeka nas pracowity oraz interesujący sezon. Jeśli zaliczymy 10-15 grand prix, będzie bardzo dobrze.