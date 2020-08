Rosjanin wypadł z toru Silverstone na jedenastym okrążeniu, mocno rozbijając samochód. Kierowcy nic się nie stało.

Zaraz po incydencie poprosił zespół o wybaczenie - a nieco później, w pierwszych wywiadach telewizyjnych, wziął na siebie odpowiedzialność za to zdarzenie. Jednak zespół AlphaTauri potwierdził, że Kwiat nie ponosi winy za wypadek.

- Generalnie, moim zdaniem, był to wyścig bardzo mocny, choć krótki - mówił Rosjanin. - Start był dobry, tempo przyzwoite, trochę wyprzedzałem i dogoniłem samochody, które były przede mną.

- Zmierzaliśmy do dobrego wyniku - i nagle w dziesiątym zakręcie tylne koła wpadły w poślizg. Na początku myślałem, że nie potrafię utrzymać samochodu, zawsze obwiniam siebie. Jednak, kiedy z zespołem obejrzeliśmy wideo, zobaczyliśmy coś, na co nie mogłem wpłynąć. Teraz musimy dokładnie przestudiować dane i zrozumieć, jak to się wszystko potoczyło.

Pojawiły się sugestie, że w bolidzie Rosjanina doszło do przebicia opony, ale nie potwierdzono tych doniesień.

Natomiast w jednej ze wcześniejszych wypowiedzi, tuż po wypadku, Kwiat powiedział dla Ziggo Sport: - To nie było przebicie ani coś w tym rodzaju. To ten czerwony krawężnik. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że uderzenie będzie tak mocne, ale cóż ...

- Zmieniałem ustawienia na kierownicy i po prostu nie patrzyłem na tor w tym konkretnym momencie. Za mocno wjechałem na ten czerwony krawężnik i samochód obrócił się. Całkowicie straciłem nad nim kontrolę. Wypadek nie był przyjemny i wszystko wydarzyło się niespodziewanie. Przynajmniej nic mi nie jest. Do tego momentu mieliśmy bardzo dobry wyścig.