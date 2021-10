Kwiat, związany z programem Red Bulla w F1 od 2013 roku, stracił wyścigowy fotel po sezonie 2020. W AlphaTauri zatrudniono na jego miejsce Yukiego Tsunodę. Rosjanin został kierowcą rezerwowym Alpine i miał okazję wziąć udział w testach nowych, 18-calowych opon Pirelli.

Choć sam kierowca nie potwierdził jeszcze tych rewelacji, wieści przekazał Gene Haas, właściciel zespołu w F1 oraz Stewart - Haas Racing, występującego w NASCAR. Zdaniem Amerykanina Kwiat przygląda się uważnie legendarnej serii.

- Wielu kierowców chce tego spróbować. Niektórzy przenoszą się też do IndyCar - powiedział Haas. - To dla nich duży krok, ponieważ to zupełnie inne serie. Nie chodzi tylko o jazdę. Całe ekosystemy są zupełnie inne.

- Mick (Schumacher) oglądał NASCAR w Teksasie, a Daniił przyjedzie na wyścig w Martinsville. Wszyscy, którzy chcą dołączyć do NASCAR mówią: „hej, Gene, nie mógłbyś mi czegoś przygotować”?

- Daniił wpadnie do nas, by zobaczyć czy są dla niego jakieś interesujące możliwości, ponieważ aktualnie nie ściga się w Formule 1 - wyjaśnił Gene Haas.

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images