Sezon 2021 Kanadyjczyk zakończył wypadkiem pod koniec Grand Prix Abu Zabi. Kierowca Williamsa uderzył w barierę w zakręcie czternastym. Dana sytuacja zapoczątkowała łańcuch wydarzeń, które doprowadziły Maxa Verstappena do zdobycia mistrzostwa.

Mimo tego, że Latifi nie miał wpływu na przebieg końcówki wyścigu, wielu fanów oczerniło 26-latka za przegraną Lewisa Hamiltona w mistrzostwach. Według kanadyjskiego kierowcy dużo osób wysyłało mu groźby śmierci.

- To, co mnie zszokowało to ogromna nienawiść, a nawet groźby śmierci - stwierdził Latifi dwa tygodnie po finale.

- Zastanawiając się nad tym, co wydarzyło się podczas wyścigu, tak naprawdę była tylko jedna grupa ludzi, których musiałem przeprosić za błąd i to był mój zespół. Oczywiście to zrobiłem, reszta rzeczy była poza moją kontrolą.

Prawie dwa miesiące po kontrowersyjnym wyścigu, Kanadyjczyk stwierdził, że wszystko, co związane z Grand Prix Abu Zabi ma za sobą.

- To już przeszłość. Oczywiście miałem kilka trudnych dni, jednak aktualnie skupiam się na nowym sezonie. Z pewnością wznowienie rywalizacji da ludziom coś nowego do rozmowy i skupią się na czymś innym - podsumował reprezentant Williamsa.