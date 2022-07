Latifi dołączył do Williamsa przed sezonem 2020, zastępując w Grove Roberta Kubicę. Zasłużony zespół z mozołem odbudowuje swoją dawną pozycję, jednak wciąż plasuje się w dolnych rejonach stawki.

W poprzednich latach Latifi był w cieniu George’a Russella, awansowanego w tym sezonie do Mercedesa. Z kolei podczas obecnej kampanii dużo lepiej spisuje się nowy w zespole - Alex Albon. Nie trwało długo, a po padoku zaczęły krążyć spekulacje, że Latifi może nie dotrwać nawet do końca sezonu.

- Plotki i krytyka to część tej gry - zapewnił Latifi na antenie RTL. - Jednak jeśli wierzyć wszystkiemu co piszą, mój sezon powinien skończyć się w Montrealu.

- Trzymajmy się faktów. Jutro będę rozmawiał z Jostem Capito.

Wielu sądzi, że rozstanie na koniec roku jest praktycznie pewne. Miejsce Kanadyjczyka miałby zająć utalentowany Oscar Piastri.

- Jeśli przyjrzę się swoim występom w tym sezonie, mogę nie mieć szansy jazdy w Formule 1 w przyszłym roku. Z drugiej strony są też solidne podstawy, by sądzić, że zostanę w Williamsie.

Williams przywiózł do Silverstone znaczący pakiet poprawek, jednak zostanie on wykorzystany tylko w egzemplarzu Albona. Latifi nie przywiązuje do tego większej wagi.

- Często zdarza się, że na początku aktualizacje dostępne są tylko dla jednego samochodu, więc nie dziwię się, iż tutaj to on je dostał. Prawdą jest jednak też to, że chciałbym to mieć, ponieważ to spora zmiana i mam nadzieję, iż zrobi różnicę.