Latifi w samochodzie Kubicy

Brazylijski obiekt stanowi spore wyzwanie dla inżynierów oraz kierowców. Lewoskrętny tor jest położony na wysokości 800 m n.p.m.

Robert Kubica nie weźmie udziału w pierwszej piątkowej sesji treningowej Polak odstąpi swój samochód trzeciemu kierowcy Williamsa - Nicholasowi Latifiemu.

Kubica pierwszy raz gościł na Interlagos w 2002 roku. Wygrał wtedy wyścig brazylijskiej Formuły Renault. Natomiast w Formule 1, w 2009 roku, reprezentując zespół BMW Sauber, stanął tam na drugim stopniu podium.

- Kolejne grand prix odbędzie się w Brazylii. Tor znam całkiem dobrze - powiedział Robert Kubica. - Układ Interlagos jest wyjątkowy. Jedzie się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i jest do pokonania długa prosta pod górę, co stanowi pewne wyzwanie. Generalnie jazda samochodem powinna być przyjemna.

Drugi z kierowców Williamsa - George Russell również zna tor.

- Weekend w Brazylii w 2017 roku był moim pierwszym, w którym wziąłem udział i jeździłem w treningu - mówił Brytyjczyk. - To świetny tor, ma swój charakter. Z niecierpliwością czekam na możliwość ponownej jazdy.

Latifi zaliczy już ostatni trening w tym sezonie.

- Jestem podekscytowany, że w Brazylii mogę znów wskoczyć do samochodu - powiedział Latifi. - To będzie już mój trzeci trening z rzędu, w tak krótkim czasie, co dobrze wpływa na złapanie rytmu.

- W zeszłym roku zaliczyłem tam pierwszą sesję, więc znam tor, co pomoże mi przyśpieszyć - dodał. - Obiekt jest wyjątkowy, w starym stylu, kiedy porówna się go do tych nowocześniejszych. Jest mniejszy, ale ma swój charakter i gości w kalendarzu już od jakiegoś czasu. Nie mogę doczekać się wyjazdu i ponownego doświadczenia tego miejsca.

Zespół zapowiedział również przetestowanie kilku nowych elementów pod kątem sezonu 2020.

Robert Kubica będzie gościem czwartkowej konferencji prasowej.