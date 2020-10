Łatwa decyzja dla Raikkonena

Raikkonen śrubuje rekord ilości startów w Formule 1. W zeszły weekend w Portugalii wziął udział w swoim 327 grand prix. 41-latek w przyszłym roku zaliczy 19 sezon w królowej sportów motorowych, trzeci w barwach Alfy Romeo.

- Nie było to coś trudnego - odparł pytany o przedłużenie kontraktu z Alfą Romeo i kontynuowanie startów w F1. - Było wiele aspektów ze strony zespołu: co oni chcą robić, co ja chcę robić i tak, jak w życiu, trzeba było wszystko dokładnie rozważyć.

- Ostatecznie miało to sens dla obydwóch stron. Rozmowy nie były długim procesem. To wszystko było całkiem proste - przyznał.

Mistrz świata z 2007 roku zdobył tylko dwa punkty w tym sezonie. Ma nadzieję, że Alfa Romeo poradzi sobie lepiej w przyszłorocznych mistrzostwach.

- Oczywiście jako zespół nikt z nas nie jest zadowolony z miejsca, w którym się znajdujemy. Niestety taka jest nasza sytuacja, ale celem jest poprawa. Nic jednak nie jest zagwarantowane i musimy po prostu wykonywać lepszą pracę. Miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie dla nas bardziej szczęśliwy.

Fin jest jedynym kierowcą w obecnej stawce, który ścigał się w Imoli w Formule 1.

- Nie byłem na tym torze od czasu, kiedy tu się ostatnio ścigaliśmy - powiedział w przeddzień Grand Prix Emilii-Romanii. - Nie ma ostatniej szykany, ale reszta prawie się nie zmieniła. Miło jest tu wrócić.