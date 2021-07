Podopieczny Red Bulla, aktualnie występujący w Formule 2, po raz pierwszy posmakuje jazdy samochodem F1. Nowozelandczyk wsiądzie w RB7 podczas Goodwood Festival of Speed, który odbędzie się najbliższy weekend.

RB7 - bolid Red Bulla z 2011 roku - był współtwórcą sukcesów Sebastiana Vettela - Niemiec wywalczył nim swój drugi tytuł mistrzowski. 19-letni Lawson poprowadzi RB7 podczas piątkowej i niedzielnej części festiwalu.

- Pojadę RB7 i będzie to moje pierwsze doświadczenie w samochodzie F1, więc jestem podekscytowany - powiedział Lawson w rozmowie z Motorsport.com. - Odbyłem przymiarkę do samochodu w tym tygodniu i było to szalone przeżycie.

- RB7 to samochód z 2011 roku, który pamiętam z dzieciństwa. Oglądałem te mistrzostwa i widziałem, jak dominował Vettel. Szczerze mówiąc, nie mogę uwierzyć, że pojadę tym samochodem.

- Nie będzie to trwało długo, ale zrobię kilka pokazów. Jestem podekscytowany. Nawet moje imię widnieje na boku samochodu.

Liam Lawson jest obecnie ósmy w punktacji F2.