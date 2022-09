Kierowca Ferrari prowadził na początku wyścigu na Monzy, ale zdecydował się na wczesną zmianę opon podczas wirtualnej neutralizacji. To posunięcie sprawiło, że znalazł się on na alternatywnej, dwu-zjazdowej strategii, a także prawie dwadzieścia sekund za liderem - Maxem Verstappenem.

Jednak pod koniec wyścigu pojawiła się szansa na wyrwanie zwycięstwa Holendrowi, gdy wycofanie się Daniela Ricciardo spowodowało wyjechanie na tor samochodu bezpieczeństwa. Jednakże opieszałość sędziów, a także dużo czasu potrzebnego na usunięcie zepsutego McLarena z toru, sprawiło, że w wyścigu skończyły się okrążenia potrzebne na restart.

Według protokołów, które zostały zignorowane w zeszłym roku w Abu Dhabi, wyścig może być wznowiony najszybciej po jednym okrążeniu od oddublowania się stawki. Z tego powodu na Monzy nie było już czasu na to, aby samochód bezpieczeństwa zjechał i rozpoczął się restart.

Ku irytacji miejscowych fanów Ferrari, wygwizdujących powolnie zmierzające do mety bolidy, Max Verstappen odniósł w ten sposób swoje pierwsze zwycięstwo w karierze na La pista magica.

Po wyścigu, Leclerc przyznał, że bardzo chciał by wyścig został wznowiony, ale jednocześnie jego porażka z Verstappenem stała się faktem dużo wcześniej.

- Końcówka była frustrująca. Żałuję, że nie daliśmy rady się pościgać, ale niestety byliśmy w tym miejscu z powodu tego, co zrobiliśmy wcześniej w tym wyścigu. Tak więc szkoda. Aczkolwiek generalnie, dałem z siebie wszystko aby zdobyć to drugie miejsce. Chciałbym wygrać przed tymi niesamowitymi tifosi, których tutaj mamy, ale dzisiaj po prostu nie byłem w stanie - mówił kierowca Ferrari.

Leclerc wyjaśnił, że on i Ferrari zdecydowali się na zjazd do boksu podczas wirtualnej neutralizacji, z chęci obrony przed samochodami z tyłu. Stwierdził, że przyjdzie jeszcze czas na ocenę, czy była to rozważna decyzja.

- Nie wiedzieliśmy co zrobią ci z tyłu, więc podjęliśmy taką decyzję.

Zapytany o to, czy jest szczęśliwy z takiego wyboru, Monakijczyk odpowiedział:

- Oczywiście zajęliśmy drugie miejsce, więc nie jestem jakoś bardzo szczęśliwy. Ale popracujemy nad tym - powiedział Leclerc.