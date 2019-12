Leclerc chciałby Hamiltona w Ferrari

Hamilton jest jednym z kierowców, którym wraz z końcem przyszłego sezonu wygasa aktualny kontrakt i teoretycznie może on podpisać umowę z innym zespołem na rok 2021. Mattia Binotto, szef ekipy Scuderii, powiedział, że jest zadowolony z duetu Charles Leclerc - Sebastian Vettel, dodając jednak, że fakt potencjalnej „dostępności” Hamiltona może go tylko cieszyć.

Zapytany czy powitałby Hamiltona w zespole, Leclerc odpowiedział: - Oczywiście. Koniec końców jesteśmy w Formule 1 i chcemy walczyć z najlepszymi.

- W tym roku miałem podobną okazję, ponieważ był koło mnie Seb [Vettel], czterokrotny mistrz świata i wiele się od niego nauczyłem.

- Zawsze może wyjść coś pozytywnego z tego typu współpracy, więc tak - oczywiście [chciałbym Hamiltona w zespole].

Przyszłość Hamiltona nie zależy tylko od jego samego, ale również od Mercedesa [póki co brak oficjalnych informacji o zaangażowaniu w F1 po sezonie 2020] oraz Toto Wolffa.

- Wiem, że Toto ma różne opcje pod kątem swojej przyszłości i tylko on wie co będzie najlepsze dla niego i jego rodziny - powiedział sześciokrotny mistrz świata. - Czekam więc, by zobaczyć jaki będzie jego ruch.

- Uwielbiam miejsce, w którym jestem, więc z pewnością nie będzie szybkiej decyzji o przenosinach gdzie indziej. Jednak uważam, że mądrą rzeczą jest usiąść i się zastanowić czego oczekuję, zwłaszcza, że to może być ostatni etap mojej kariery. Nadal chcę wygrywać i robić to z tymi samymi facetami, jednak naprawdę nie wiem co się dalej wydarzy.