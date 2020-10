Leclerc dostrzega pozytywy

Leclerc ruszał do rywalizacji na Nürburgringu z czwartego pola. Wyścig ukończył na siódmej pozycji, głównie przez słaby pierwszy stint, kiedy SF1000 wyposażone było w miękką mieszankę. Wtedy Monakijczyka wyprzedził m.in. Daniel Ricciardo, który później stanął na najniższym stopniu podium.

- Wolałbym dojechać na wyższej pozycji - powiedział Leclerc. - Patrząc jednak z perspektywy całego weekendu, wydaje mi się, iż jest kilka pozytywów. Nie spodziewałem się, że będę tak konkurencyjny przy niskich temperaturach. Samochód prowadził się całkiem nieźle i to również jest plus.

Ferrari przywiozło do Niemiec kolejne poprawki swojego tegorocznego bolidu.

- Myślę, że niewielka aktualizacja, którą wprowadziliśmy w ten weekend, jest krokiem we właściwą stronę. Może niezbyt wielkim, ale tego się spodziewaliśmy. To po prostu krok w odpowiednim kierunku, co również zaliczam do pozytywów.

Z kolei tempo na długim dystansie wciąż pozostaje słabszą stroną Scuderii. Leclerc nie był w stanie utrzymać świetnej czwartej pozycji, wywalczonej w czasówce.

- Musimy zrozumieć dlaczego ziarnienie dokuczało nam tak bardzo w przejeździe na miękkiej mieszance. Drugi i trzeci stint był już o wiele lepszy, jednak pierwszy trochę popsuł nam wyścig.

- W kwalifikacjach zaliczyliśmy świetny występ. Jeden „strzał” nam wychodzi, ale na długich przejazdach mamy trochę problemów - wyjaśnił Charles Leclerc.