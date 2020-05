Junior Ferrari - Leclerc trafił do Scuderii w 2019 roku. Zajął miejsce Kimiego Raikkonena, łącząc siły z czterokrotnym mistrzem świata - Vettelem.

Zeszłoroczne mistrzostwa świata Monakijczyk zakończył przed Vettelem, byli sklasyfikowani kolejno na czwartym i piątym miejscu. W sezonie 2019 Leclerc wygrał dwa wyścigi, Vettel stanął na najwyższym stopniu podium tylko raz.

Leclerc ma kontrakt z Ferrari co najmniej do 2024 roku, a we wtorek potwierdzono, że Vettel odejdzie z ekipy pod koniec sezonu 2020.

- To dla mnie wielki zaszczyt być Twoim kolegą zespołowym - napisał Leclerc w mediach społecznościowych.

- Mieliśmy trochę napiętych momentów na torach. Były bardzo dobre chwile oraz takie, które nie zakończyły się tak, jak oboje chcieliśmy. Jednak zawsze darzyliśmy się szacunkiem, chociaż z zewnątrz nie było to tak postrzegane.

- Nigdy nie nauczyłem się tak wiele, jak przy Tobie, moim koledze zespołowym - dodał.