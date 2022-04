Charles Leclerc mocno naciskał w końcowej fazie GP Emilii-Romanii, aby wyprzedzić zajmującego drugie miejsce Sergio Pereza. Jednak zbyt agresywnie przejechał przez krawężniki w szykanie Variante Alta na torze w Imoli i wpadł w poślizg. Lekki kontakt z barierą zmusił go do wymiany przedniego skrzydła podczas pit stopu, a strata czasu sprawiła, że na mecie był dopiero szósty.

Monakijczyk w przeszłości ciężko znosił popełniane przez siebie błędy. Kierowca Ferrari przyznał, że i tym razem nie było inaczej, ale zapewnił, iż lekcja została odrobiona i w przyszłości już nie doprowadzi do takiej sytuacji.

Zapytany, czy będzie to kolejny przykład, że nigdy nie popełnia dwa razy tego samego błędu, Leclerc powiedział: - Tak, chociaż ten był nieco inny.

- To jedna z tych pomyłek, które bardziej wynikają z psychicznego podejścia, jakie miało się w danym momencie wyścigu - kontynuował. - Jestem świadomy odczuć, jakie towarzyszą mi podczas rywalizacji i zawsze wiedziałem, jak poprawiać się w tym aspekcie. Popełniłem błąd, wyciągnąłem z tego wnioski.

Zapewnia, że przygoda na Autodromo Enzo e Dino Ferrari, jaką miał podczas czwartej rundy sezonu 2022 nie wynikała z ugięcia się pod presją, która spoczywała na jego barkach.

- Oczywiście byliśmy pod presją, nie tylko podczas wyścigu, ale przez cały weekend i nie sądzę, żebym wcześniej, podczas tych zawodów, dopuszczał się podobnych występków - wskazał. - Owszem ta nierozwaga dużo mnie kosztowała, ale nie miała żadnego związku z dodatkowym ciśnieniem.

Chociaż błąd spowodował spadek o trzy miejsca, Leclerc jest świadomy, że sprawy mogły potoczyć się znacznie gorzej, jeśli chodzi o stratę punktów w stosunku do zwycięzcy wyścigu, Maxa Verstappena.

- Miałem trochę szczęścia, bo straciłem tylko siedem oczek w odniesieniu do tego, co mogłem zdobyć - powiedział. - Oczywiście wszystkie są cenne, liczy się każdy punkt w walce o tytuł. Zaręczam, że już nigdy więcej nie dopuszczę do takiego zdarzenia.

