Osiągi SF1000 w zeszłym tygodniu była tak rozczarowujące, że Scuderia wywarła presję na fabrykę w Maranello, aby przyspieszyć wprowadzenie ewolucji tak szybko, jak to możliwe.

Część elementów jest już dostępna na Grand Prix Styrii. Charles Leclerc pokłada w nich dużą nadzieję.

- Myślę, że ważne będzie, aby te zmiany działały poprawnie i abyśmy zrobili krok naprzód. To pokaże, że pracowaliśmy we właściwym kierunku, w przeciwnym razie będzie to zły znak - powiedział Charles Leclerc.

- Jestem jednak pewien, że te części poprawią osiągi samochodu. Poczekajmy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na torze - dodał.

Nie spodziewa się jednak, że Ferrari włączy się do walki w czołówce.

- W rzeczywistości będzie to bardzo trudne, ponieważ Red Bull i Mercedes są bardzo, bardzo szybcy. Oczywiście samochód bezpieczeństwa pomógł nam w zeszłym tygodniu i wykorzystaliśmy też kilka okazji.

- Aktualnie nie mamy szans na podium w odniesieniu do czystych osiągów. Pracujemy nad tym, aby to zmienić - przekazał.