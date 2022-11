Carlos Sainz przyznał, że pomoże Charlesowi Leclerkowi pokonać Sergio Pereza, aby Monakijczyk zajął drugie miejsce w mistrzostwach kierowców po niedzielnym finale sezonu w Abu Zabi.

Leclerc i Perez zmierzają do finału sezonu F1 2022 z równą liczbą punktów, więc ten, kto ukończy niedzielny wyścig wyżej, zakończy mistrzostwa bezpośrednio za dominującym w tym roku Maxem Verstappenem.

Gdyby Perez został wicemistrzem, byłby to pierwszy dublet w mistrzostwach kierowców w historii Red Bull Racing. Jeśli druga lokata trafi do Leclerca, będzie to najlepszy wynik kierowcy Ferrari od czasu Sebastiana Vettela w 2018 roku.

Walka o drugie miejsce znalazła się w centrum uwagi podczas Grand Prix Sao Paulo w zeszły weekend, kiedy Max Verstappen odmówił przepuszczenia Pereza na szóste miejsce. Po wyścigu odbyły się rozmowy między kierowcami a kierownictwem Red Bulla, a Verstappen obiecał, że w razie potrzeby pomoże swojemu koledze z zespołu w Abu Zabi.

Po stronie Ferrari temat nie wywołał żadnych tarć, a Sainz zadeklarował w sobotę w Abu Zabi, że chętnie pomoże Monakijczykowi, jeśli Ferrari go o to poprosi.

- Myślę, że jeśli Charles tego potrzebuje, to pomogę mu. Skupię się na własnym wyścigu i próbie zakończenia sezonu na podium, ale jeśli zespół poprosi mnie o przepuszczenie go lub pomoc w walce z Checo, zrobię to. Nigdy nie miałem problemu z przepuszczeniem kogokolwiek - przyznał Sainz.

Hiszpan uważa jednak, że ​​walka Leclerca o drugie miejsce będzie trudna, ponieważ Red Bull udowodnił swoją wysoką formę w kwalifikacjach. Perez zajął drugie miejsce za Maxem Verstappenem, podczas gdy kierowcy Ferrari zablokowali drugi rząd.