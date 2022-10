Monakijczyk wywalczył drugą pozycję na starcie do jutrzejszego Grand Prix Japonii i ustawi się w jednym rzędzie z Maxem Verstappenem, który ma szansę na zdobycie w ten weekend swojego drugiego tytułu Mistrza Świata.

- Okrążenie jest tutaj bardzo trudne, ponieważ za każdym razem, gdy jesteś szybki w pierwszym sektorze, tracisz w ostatnim sektorze. Próbowałem znaleźć równowagę na ostatnim okrążeniu, ale straciłem trochę opony w końcówce decydującego przejazdu. Wszyscy są blisko siebie. Postaramy się mieć dobry wyścig - komentował na gorąco Leclerc.

Deszczowe sesje treningowe w piątek sprawiły, że zespoły miały bardzo mało czasu na gromadzenie danych dotyczących funkcjonowania bolidów i opon na suchej nawierzchni. Tak naprawdę na ten cel wszyscy mogli przeznaczyć tylko godzinę sobotniego, trzeciego treningu.

- Mamy bardzo ograniczoną ilość danych dotyczących wyścigu, więc to zawsze jest wyzwaniem, ale odczucia z jazdy były bardzo dobre. Poczekajmy i zobaczmy warunki. Wygląda na to, że na pewnym etapie wyścigu będzie trochę deszczu, więc powinno to być fajne widowisko - podsumował kierowca Ferrari.

