Najszybszy w piątek w Melbourne był McLaren, a Oscar Piastri uzyskał czas okrążenia 1.19,729 s. Mercedes z czasem Kimiego Antonelliego, który uzyskał czas 1.19,943 s, był o 0,2 s gorszy. Jednak tempo nowego W17 szczególnie zaimponowało Leclercowi, który ostatecznie stracił ponad pół sekundy do Piastriego.

- Myślę, że Mercedes powoli pokazuje, na co go stać, a my w drugim treningu zaczynamy dostrzegać, czego nam brakuje w porównaniu z nimi – powiedział kierowca Ferrari.

- Są wyraźnie mocniejsi, zwłaszcza jeśli chodzi o tempo wyścigowe. Nie wiem, czy mają jeszcze jakieś rezerwy przed kwalifikacjami, ale jeśli chodzi o tempo wyścigowe, wydają się być bardzo mocni w porównaniu z nami.

- Tempo wyścigowe mają imponujące – dodał. – Zobaczymy co pokażą w kwalifikacjach. Oscar też zaliczył bardzo dobre okrążenie, ale nie wiem czy nie zmieniają czegoś w samochodzie. Być może testują różne rzeczy, bo Lando był dość daleko z tyłu.

Urzędujący mistrz świata wykręcił dopiero siódmy czas w FP2 i stracił do zespołowego kolegi ponad sekundę. Leclerc z kolei przypomniał, że to dopiero pierwszy wyścig tego sezonu.

- Pierwszy raz będziemy się ścigać nowymi samochodami, więc jest wiele znaków zapytania, ale mamy już nieco lepszy obraz osiągów poszczególnych zespołów. Mam nadzieję, że się mylę i jutro będziemy znacznie szybsi, ale na razie Mercedes jest o krok przed nami.

Zespołowy partner Leclerca, Lewis Hamilton, zakończył drugi trening tuż za pierwszą trójką i był szybszy od Monakijczyka o niespełna 0,6 s. 28-latek przyznał, że czeka go sporo pracy po tym, jak eksperyment z ustawieniami nie przyniósł rezultatu.

Charles Leclerc, Ferrari Autor zdjęcia: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

- Nie skupiam się zbytnio na Mercedesie, bo mamy wiele rzeczy do poprawienia w naszym samochodzie – podkreślił Leclerc. - W drugim treningu spróbowałem bardziej agresywnych ustawień, co się nie sprawdziło, więc jutro wrócimy do bardziej optymalnego setupu i zobaczymy, jak to będzie wyglądać.

- Wciąż jest trochę pracy do wykonania. Zawsze powtarzałem, Melbourne i Szanghaj to prawdopodobnie dwa najtrudniejsze tory w tym sezonie i zawsze mam tam sporo problemów, więc to wyzwanie. Ale to nie powinno być wymówką i będę ciężko pracował, bo lubię wyzwania.

Leclerc wygrał GP Australii w 2022 roku, startując z pole position, ale w latach 2023-2024 w kwalifikacjach przegrywał z kolegą z zespołu, Carlosem Sainzem. W zeszłym roku Leclerc wyprzedził Hamiltona, zajmując w wyścigu zaledwie ósme miejsce.