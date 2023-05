Paliwo do spekulacji na temat transferu Leclerca do Mercedesa dostarczają zarówno nie najlepsza forma samochodu Ferrari, jak i niepewność co do dalszej obecności w stawce Lewisa Hamiltona.

Obecny kontrakt Hamiltona z Mercedesem wygasa po bieżącym sezonie. Z kolei umowa Leclerca zakłada jego obecność w Maranello do końca 2024 roku. Monakijczyk pytany o kontakt z zespołem niemieckiego producenta zarzeka się, że do rozmów jeszcze nie doszło.

Pytany w Azerbejdżanie o sprawę, Wolff potwierdził, że kontaktu między oboma stronami nie było, dodając jednocześnie, że Mercedes nie może sobie pozwolić na zignorowanie ewentualnej dostępności Leclerca w perspektywie długoterminowej.

- Charles to świetny gość i ktoś, kogo w perspektywie długoterminowej trzeba mieć na radarze - powiedział Wolff. - To jasne. Jednak na pewno nie rozważamy go w najbliższej przyszłości czy średnioterminowej perspektywie.

- Myślę, że nikt nie wątpi w umiejętności Charlesa. To dobry kierowca. Jednak rozmawiałem z nim tylko raz, gdy w Melbourne zastanawialiśmy się nad bramką przy wchodzeniu do samolotu. Poza tym, żadnego kontaktu. Sądzę, że biorąc pod uwagę kontrakt, jest w 100 procentach zaangażowany i lojalny Ferrari

- A my w 100 procentach poświęcamy się podpisaniu umowy z Lewisem.

Część obserwatorów twierdzi, że Hamilton drugi rok z rzędu pozbawiony szans na walkę o najważniejsze trofeum postanowi opuścić Mercedesa i Formułę 1. Wolff uważa, że w Brackley uda się zatrzymać siedmiokrotnego mistrza świata.

- Myślę, że on nadal czuje się mocny, a my widzimy to samo. W tym roku nie będziemy walczyć o mistrzostwo wśród kierowców. Tak to w tym momencie wygląda. A musimy dać mu samochód, który to umożliwi. Mam nadzieję, że do końca sezonu nasz pakiet stanie się tym zwycięskim, a w przyszłym pomożemy mu zdobyć ósmy tytuł.

- Nie mam wątpliwości, że jest zmotywowany, aby to osiągnąć. Chcielibyśmy więc to zrobić. Nasze relacje są świetne, także te na poziomie osobistym oraz wewnątrz zespołu. To jeden z najsolidniejszych filarów w ostatnich dziesięciu latach.