Po tym, jak Ferrari zdecydowało się wymienić silnik w samochodzie Sainza, ciężar walki o jak najlepszą pozycję startową spadł na barki Leclerca. Faworyzowany Monakijczyk spełnił pokładane w nim nadzieje, choć w finałowym segmencie czasówki skorzystał z pomocy Hiszpana.

Niemający nic do stracenia Sainz czekał na Leclerca w połowie prostej Mistral i holował kolegę aż do zakrętu Signes. Dzięki temu na decydującym okrążeniu przewaga Ferrari opatrzonego numerem 16 nad Maxem Verstappenem wyniosła ponad 0,3 s.

- To było świetne okrążenie - cieszył się Leclerc. - Przez cały weekend miałem problemy, by poskładać okrążenie, a teraz się udało. Muszę też jednak powiedzieć, że miałem pomoc Carlosa. To była niesamowita praca zespołowa.

- Bez Carlosa różnica byłaby mniejsza. Dzięki wielkie dla niego. Mam nadzieję, że jutro dołączy do nas w walce o zwycięstwo.

Leclerc przyznał, że był zaskoczony tempem F1-75, pokazanym już na początku Q1. W trzecim treningu dużo lepszy był Red Bull.

- Po Q1 byłem zaskoczony tempem jakie mamy. W Q2 też byliśmy bardzo mocni. W jakiś sposób odwróciliśmy rozkład sił przed kwalifikacjami. To przyjemne zaskoczenie.

Pytany o nastawienie przed wyścigiem, zdobywca szesnastu pole position stwierdził:

- Czuję się dobrze, naprawdę dobrze. Z drugiej strony, trudno zrozumieć, co wczoraj robili chłopcy z Red Bulla. Różnice w czasach okrążeń były ogromne. Zobaczymy, jak będzie jutro.

