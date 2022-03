Monakijczyk okazał się ponownie najszybszym kierowcą na torze, pokonując Maxa Verstappena o 0.033 sekundy. Trzeci był Sergio Perez, który trzymał się blisko dwójki kierowców.

Dużo niepokoju pokazują wyniki bolidów z silnikami Mercedesa. Wszystkie zespołu z jednostakimi niemieckiego producenta były poza pierwszą dziesiątką.

Lewis Hamilton oraz George Russell w dlaszym ciągu mieli problem z podskakiwaniem na prostych. Nie tylko oni okazuje się, że mają ten problem. Carlos Sainz, który zakończył sesję na czwarty miejscu również skarżył się na duże wibracje na prostych.

To była kolejna dobra sesja w wykonaniu Valtteriego Bottasa. Fin objął piątą lokatę, co daje duże nadzieje na kolejny świetny występ w kwalifikacjach. Kevin Magnussen, uporał się z problemami, które dotykały go w piątek i zdobył ósmy czas.

Wyniki - Trening 3