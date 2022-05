Charles Leclerc zaprezentował najlepsze tempo podczas drugiej sesji treningowej na Circuit de Barcelona-Catalunya, ale największą uwagę przykuły drugi i trzeci rezultat kierowców Mercedesa - George Russell był wolniejszy o 0,117s, a Lewis Hamilton o 0,204s.

Kierowca Ferrari uzyskał czas 1:19.670 na miękkich oponach Pirelli C3. Poprawił się 0,16s w porównaniu do pierwszej sesji. Zbliżył się na 0,6s do najlepszego wyniku Hamiltona z przedsezonowych testów na tym torze pod koniec lutego, uzyskanego na najszybszej mieszance C5.

Podczas drugiej tury dzisiejszych zajęć na hiszpańskim obiekcie Hamilton na miękkich oponach pojechał szczególnie dobrze w ostatniej części drugiego sektora, choć ostatecznie do czasu Russella zabrakło mu 0,09s.

Carlos Sainz przed swoim domowym wyścigiem wyjeździł czwarty rezultat plasując się przed Maxem Verstappenem.

Alexander Albon, Mick Schumacher, obaj kierowcy Aston Martina i Esteban Ocon byli pierwszymi, którzy wyjechali na tor w drugim treningu. Wszyscy zawodnicy początkowo korzystali z opon pośrednich i twardych.

Dla Sergio Pereza i Albona była to pierwsza okazja do jazdy w ten weekend po tym jak opuścili wcześniejszy trening. Wtedy w Red Bullu zasiadał Juri Vips, a w Williamsie Nyck de Vries. Podobnie Zhou Guanyu powrócił do kokpitu Alfy Romeo, ustępując miejsca Robertowi Kubicy podczas sesji otwierającej ten weekend wyścigowy.

Verstappen był pierwszym kierowcą, który ustanowił w miarę reprezentatywny czas okrążenia na pośrednich oponach. On i Sainz zeszli poniżej progu 1:21 wyprzedzając Leclerca i duet Mercedesa.

Po 11 minutach zajęcia na torze zostały przerwane przez wirtualny samochód bezpieczeństwa. Interwencja była konieczna, gdy Alfa Romeo Valtteriego Bottasa, sklasyfikowanego wówczas na szóstym miejscu, zaniemogła na prostej startowej po przejechaniu przez Fina zaledwie trzech okrążeń. Pojawiły się kłęby dymu z tyłu C42.

Po trzech minutach VSC, kolejne znaczące incydenty spotkały Albona i Lando Norrisa, którzy szeroko wyjechali z szybkiego prawego zakrętu nr dziewięć. Tym samym mocno przetarli swoje bolidy na krawężnikach, nanosząc też trochę żwiru na tor.

Obaj kierowcy obawiali się uszkodzeń podłogi w swoich maszynach, ale podczas gdy Albon kontynuował sesję, Norris wrócił do garażu McLarena mając na koncie zaledwie sześć okrążeń.

Po 21 minutach nastąpiła zmiana na miękkie opony i rozpoczęły się serie szybkich kółek. Vettel w mocno zmodernizowanym i kontrowersyjnym Astonie Martinie AMR22 wysunął się na pierwsze miejsce.

Jego wynik 1:20,703 został jednak wkrótce zdystansowany przez Pereza, mimo że kierowca Red Bulla stracił trochę tempa z powodu tłoku w dziesiątym łuku.

Verstappen następnie przejechał linię mety z czasem 1:20,006, uzyskując wówczas ogromną przewagę 0,7s.

Pozostał najszybszym kierowcą w pierwszym i ostatnim sektorze, ale w środkowej części okrążenia stracił tempo. Następnie reprezentanci Sainz, potem duet Mercedesa, a następnie Leclerc doszli do głosu. Monakijczyk mimo dobrego tempa narzekał na mocne zużycie opon.

Fernando Alonso przed własną publicznością wprowadził Alpine na szóstą pozycję, podczas gdy Perez i Vettel zajęli siódme i ósme miejsce, wyprzedzając Estebana Ocona i Micka Schumachera.

Dalej byli sklasyfikowani Pierre Gasly, Kevin Magnussen i Lance Stroll. Yuki Tsunoda był czternasty przed Danielem Ricciardo z McLarena, którego ekipa miała trudne popołudnie. Bottas został ostatecznie sklasyfikowany na szesnastej lokacie przed kolegą ze stajni, Guanyu Zhou.

Norris znalazł się na ostatnim miejscu, za dwoma Williamsami. Brytyjczyk po wspomnianym przejechaniu po krawężnikach, nie wrócił już później na tor.

WYNIKI