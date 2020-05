Sainz dołączy do włoskiej ekipy od sezonu 2021. Monakijczyk wierzy, że będą rywalizowali na równych zasadach. Zapowiada również, że ten nowy etap jego kariery będzie „wielkim wyzwaniem”.

Carlos Sainz trafi do Ferrari już z sześcioletnim doświadczeniem w Formule 1. Leclerc uważa, że po drugiej stronie garażu będzie miał kierowcę gotowego rzucić mu wyzwanie w każdym wyścigu.

- Nie będę numerem jeden. Myślę, że Carlos jest świetnym kierowcą i pokaże to, jeśli nie jest to już oczywiste dla wszystkich - powiedział Charles Leclerc. - Dla mnie będzie to wielkie wyzwanie, to prawda, że zupełnie inne od jazdy obok Vettela. Oczywiście Carlos będzie mnie niepokoił i będzie bardzo szybki.

Leclerc tęskni za powrotem do ścigania: - Minęło zbyt wiele miesięcy, odkąd nie siedziałem w samochodzie. Spodziewam się, że będzie ciężko, kiedy wrócimy.

W miniony weekend Charles Leclerc pojeździł Ferrari SF90 Stradale i wystąpił w remake'u filmu "C'était un rendez-vous". Premiera tej krótkometrażowej produkcji jest zaplanowana na 13 czerwca.

"To była randka" z 1976 roku obrazuje szaleńczą jazdę anonimowego kierowcy pędzącego ulicami Paryża, na spotkanie z dziewczyną. Remake natomiast z Charlesem Leclerkiem nakręcono na ulicach Monte Carlo.