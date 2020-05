Leclerc: Simracing zbliżył kierowców

- Wirtualne wyścigi z pewnością nie są tym samym, co realne i nigdy nie będą dokładnie tym samym, ale w obecnej sytuacji to najbliższa realnej opcja, z której możemy korzystać. Wszyscy świetnie się bawimy - mówił dla Racera.

- Myślę, że obecna sytuacja sprawiła, że George [Russell-red.], ja i Alex [Albon-red.] odzyskaliśmy lepsze kontakty. Przez ostatnie lata startów w różnych kategoriach, trochę zmniejszył się zakres naszych rozmów. Teraz wspaniale jest znów wspólnie dobrze się bawić, ścigać i robić to, co lubimy, więc jest świetnie - dodał.

Kierowca Ferrari podsumował także ostatnią rywalizację w wirtualnej Formule 1, gdzie stoczył zacięty pojedynek z Albonem: - Było mniej kontaktów i dużo więcej wyprzedzań niż w Austrii. To była dobra zabawa. Wiedziałem, że mam karę, ale chodziło o zabawę. Ciągle walczyłem z Alexem. Nie chciałem go przepuścić, nawet wiedząc, że George się zbliżał i prawdopodobnie kosztowałoby mnie to drugie miejsce. Podobał mi się ten wyścig.

Polecane video