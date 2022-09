Na włoskim torze, szukanie "podciągnięcia" za drugim bolidem jest już właściwie tradycją. Strategia polega na tym, aby znaleźć się dostatecznie blisko za poprzedzającym samochodem i skorzystać z mniejszego oporu powietrza, co generuje większą prędkość na prostych. Jednocześnie trzeba też wypracować sobie odpowiednią pozycję przed następnym bolidem na torze, aby tamten kierowca nie skorzystał z wyżej wypisanych benefitów.

Taka strategia doprowadzała w przeszłości do paru kontrowersji. Na przykład w 2019 roku, gdy w Q3 cała stawka wyjechała na swoje ostatnie kółka pomiarowe. Kierowcy zwolnili jednak do tego stopnia, starając się wypracować odpowiednią pozycję, że część z nich nie zdążyła w ogóle rozpocząć swojego okrążenia pomiarowego.

Zdaniem Charlesa Leclerca, podobne sytuacje będziemy mogli zobaczyć w tym roku. "Podciągnięcie się" za drugim samochodem nadal jest bardzo cenne.

- Myślę, że kwestii w kwalifikacyjnych gierek, znów zobaczymy to samo. Nawet jeśli jest to teraz warte mniej, to wciąż jest warte dużo - powiedział Monakijczyk, spytany o jazdę w strudze.

- Kierowcy zawsze będą szukać nawet najmniejszej przewagi w kwalifikacjach, dlatego tam zawsze będzie to bardziej zdradliwe, niż w wyścigu. Z tymi samochodami możemy jechać bliżej siebie w szybkich zakrętach, ale jazda w strudze na prostych jest warta nieco mniej.

- Myślę, że dużo zależy od tego czy będziemy mieli kolejkę bolidów z DRS. W tej sytuacji będzie bardzo ciężko wyprzedzać. Jeśli nie, to myślę, że wyprzedzanie będzie całkiem łatwe - skwitował kierowca Ferrari.

Podobnego zdania jest kolega z zespołu Leclerca, Carlos Sainz.

- Myślę, że "podciąganie się" na Monzy zawsze będzie problemem. Aczkolwiek jest to część widowiska, charakterystyki toru i strategii w kwalifikacjach. Nawet, kiedy ludzie mówią, że w 2019 mieliśmy bałagan, to się z nimi nie zgadzam. Myślę, że to część ścigania się.

- Było dużo zawodników, którzy popełnili wtedy błąd i byłem ja, który zrobił wtedy wszystko dobrze - powiedział kierowca Ferrari.

- Powiem tylko, że jest to część taktyki i strategii na Monzy. Myślę, że jest to coś urokliwego, że zawsze, gdy tu przyjeżdżamy, to mamy dziwne kwalifikacje - powiedział Sainz.

George Russell, przewodniczący związku kierowców Formuły 1, powiedział, że temat na pewno pojawi się na piątkowym briefingu zawodników.

- Na niektórych torach to zawsze będzie wyzwanie. Tutaj dzieje się tak przez chęć wypracowania sobie dobrej pozycji na krótkim torze. Na pewno o tym porozmawiamy i znajdziemy dobre rozwiązanie.

- Jednak, kiedy jesteśmy na torze, to nikt nie chce wyjechać jako pierwszy. Wszyscy czekają tak długo jak się da i to jest największy problem. Może powinniśmy wrócić do jednego okrążenia kwalifikacyjnego z jednym samochodem na torze? - powiedział kierowca Mercedesa.

Zdaniem Russella w przeszłości opłacało się unikanie jazdy zaraz za drugim samochodem i zachowanie większego docisku. Aczkolwiek dopóki kierowcy nie zaczną jeździć za sobą w treningu, nie będą wiedzieć jak nowe elementy aero zachowują się w takich sytuacjach.

- To działa w dwie strony. Jeśli zyskuje się na tym mniej, to lepiej już przejechać to okrążenie samemu. W przeszłości były takie przypadki, gdy kierowca jechał sam i był zaskoczony swoim czasem.

- Możemy zmierzyć zyski na prostych, kiedy jedziemy w strudze, ale jest to trudniejsze do oceny w zakrętach. Osobiście, myślę, że to nie będzie miało aż tak wielkiego wpływu. Można stracić dużo więcej czasu szukając "podciągnięcia", niż zyskać podczas niego - zakończył Russell.