Ferrari udanie rozpoczęło tegoroczną kampanię, wygrywając dwa z czterech pierwszych wyścigów. Później jednak przyszła gorsza passa, pełna awarii oraz błędów po stronie i zespołu, i kierowców. Choć F1-75 często był najszybszy, rzadko kiedy udawało się to przekuć w satysfakcjonujący wynik.

Od czasu wakacyjnej przerwy Red Bull wyraźnie odjechał i Max Verstappen już blisko miesiąc temu mógł cieszyć się z tytułu. Ferrari obecnie przegrywa nawet z Mercedesem, który z biegiem sezonu zanotował wyraźny postęp.

Ferrari oraz szef ekipy - Mattia Binotto nie raz byli pod ostrzałem krytyki. Pytany czy ta nie była zbyt surowa, Leclerc odparł:

- Nie przywiązuję do tego uwagi - powiedział Monakijczyk w rozmowie z motorsport-magazine. - Ja mówię tylko o swoich błędach. Jest sporo negatywnej aury, ale moim zdaniem nie powinno się na to zważać. To nie pomaga. Musimy się skoncentrować na swojej pracy.

- Gdy coś idzie źle, ludzie często krytykują, chwilami bez wyraźnego powodu. Formuła 1 to bardzo złożony sport i niełatwo wszystko zrozumieć, gdy śledzi się z zewnątrz.

Leclerc podkreśla, że jakiekolwiek wskazywanie na błędy odbywa się jedynie podczas wewnętrznych narad w zespole.

- W zespole trzeba być szczerym ze wszystkimi. Ja zawsze pierwszy wskazuję swoje błędy. Jeśli jednak chodzi o błędy zespołu, nie będę o nich mówił publicznie. Przedyskutujemy je wewnątrz. Taką wyznaję filozofię.

- Rozmawiając z mediami, jestem tak powściągliwy, jak to możliwe, ale staram się, by mój głos był słyszalny w zespole.

Leclerc na dwa wyścigi przed finałem sezonu jest trzeci w tabeli kierowców. Do drugiego Sergio Pereza traci pięć punktów.

