Leclerc wkurzony pomyłką

Jedynie 0,043 s dzieliły Leclerca od awansu do Q3. O tyle lepszy okazał się Esteban Ocon z Renault, który w finałowych przejazdach Q2 znajdował się w bliskiej odległości od kierowcy Ferrari.

Monakijczyk stwierdził, że błędne informacje na temat odstępu od Ocona kosztowały go awans do ostatniej części czasówki.

- Powiedzieli mi, że mam za sobą Ocona około sekundy lub dwóch - przyznał Leclerc. - Myślę jednak, że był dalej i miałem większy odstęp. Teraz jestem zły. Wszystko jest „na świeżo”.

- Muszę się uspokoić. Wyścig dopiero jutro i to w nim będą przyznawane punkty. Jednak dla mnie to trudny weekend. W treningu nie spisałem się dobrze, potem zacząłem odnajdywać rytm w kwalifikacjach. Nie byłem w stanie pokazać potencjału samochodu i za to przepraszam.

Leclerc przeżył chwilę grozy, gdy natknął się na rozbity bolid Sebastiana Vettela w zakręcie numer 4. 22-latkowi udało się jednak ominąć bliźniacze SF1000.

- To było dość przerażające. Miejmy nadzieję, iż nic mu nie jest. Dobrze, że nie stało się nic gorszego. Teraz jestem po prostu rozczarowany brakiem awansu do Q3 - podsumował Charles Leclerc.