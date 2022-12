Charles Leclerc wykorzystał mocną formę Ferrari na początku tego roku i wygrał dwa z trzech pierwszych wyścigów.

Jednak połączenie odradzającego się zespołu Red Bull Racing, problemów włoskiej ekipy z niezawodnością i strategią oraz błędy kierowców, nie pozwoliło Scuderii powalczyć o tytuł.

Analizując przebieg sezonu, w którym został wicemistrzem za Maxem Verstappenem, Leclerc wskazał na zdecydowane postępy włoskiej formacji w kontekście zbudowania konkurencyjnego samochodu. Ma też jednak na uwadze, że Ferrari musi przyjrzeć się problemom, z którymi szczególnie borykali się w połowie kampanii.

- Oczywiście biorąc pod uwagę, z jak daleka powróciliśmy w porównaniu do zeszłego roku, postawiliśmy niesamowity krok naprzód - powiedział Leclerc, jeszcze przed wiadomością o odejściu szefa zespołu. - Rzecz jasna nie mogę ignorować środkowej części sezonu, która była super frustrująca.

- Przeszliśmy od prowadzenia w mistrzostwach z przewagą dość dużej ilości punktów, do bycia z tyłu ze sporą stratą w klasyfikacji. To było rozczarowujące - przyznał. - Musimy po prostu wyciągnąć wnioski ze wszystkich błędów popełnionych w tym roku w celu poprawienia się na przyszły sezon.

- W ostatnich kilku wyścigach zrobiliśmy pewien krok naprzód w kontekście strategii i sposobu, w jaki podejmowaliśmy decyzje - mówił dalej. - Niestety trudno było z zademonstrowaniem tego, gdyż tempo nie było już tak dobre, jak początkowo. Jestem jednak przekonany, że pod względem osiągów w kolejnym czempionacie uda nam się złapać Red Bull Racing.

Monakijski kierowca wskazuje trzy kluczowe obszary, na których Ferrari musi skupić się w przygotowaniach do przyszłego starcia, jeśli chce poczynić postępy wymagane w aspekcie walki o mistrzostwo. Są nimi niezawodność, strategia oraz lepsze zrozumienie zarządzania oponami.

- Trudno je uszeregować w odpowiedniej kolejności. Niezawodność była istotnym problemem w pewnym momencie kampanii, za co zapłaciliśmy później cenę w postaci kar i innych rzeczy - wskazał. - Jeśli chodzi o strategię, poczyniliśmy zbyt wiele błędów w konkretnym momencie sezonu, a w kwestii zarządzania oponami nie byliśmy w stu procentach konsekwentni.

- W Abu Zabi np. zaliczyliśmy dobry wyścig, ale bywały też bardzo nieudane zawody i wydaje się, że brakuje nam zrozumienia w temacie odpowiedniej pracy z ogumieniem. Mamy więc trzy kluczowe aspekty do poprawy - podkreślił. - Jak wspomniałem, w zakresie strategii zaczęło nam iść lepiej w kilku ostatnich grand prix. Trudno było to pokazać na tle braku osiągów, ale sposób komunikacji przebiegał poprawniej. Oczywiście pojawiały się błędy, ale generalnie w dniu wyścigów zapadały lepsze decyzje. Opony, strategia i bezspornie niezawodność, o której nie możemy zapomnieć, to trzy rzeczy, na których się skupimy.

Zgodził się, że sam też popełniał błędy, które kosztowały go zwycięstwa w minionym sezonie.

- Powinienem był cisnąć mniej w pewnych momentach, jak we Francji - nie ukrywał. - To punkt, na którym bardzo skupiałem się, zwłaszcza na początku mojej kariery. Teraz, kiedy jestem w F1 dłużej, wiem że chodzi o dopracowanie szczegółów i dawanie z siebie stu procent tak często, jak to możliwe. Postaram się skierować swoją uwagę na tę kwestię. Jestem pewien, że za każdym razem, kiedy nie będę szczędził wysiłków, spiszę się naprawdę dobrze.

