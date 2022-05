Charles Leclerc wspiął się na wyżyny swoich umiejętności i pokonał spektakularne okrążenie w trzeciej części czasówki, co daje mu Pole Position do jutrzejszego GP Monako! Ostatnie przejazdy zostały zakłócone przez wypadek Sergio Pereza i Carlosa Sainza.

Jedno słowo, które z pewnością opisuje wydarzenia z pierwszego segmentu kwalifikacji, to tłok. 20 kierowców w jednym momencie starało się ustanowić jak najlepszy czas jednego okrążenia. Jednocześnie trudne było odczytanie realnego tempa, ponieważ większość kierowców decydowała się na stopniowe podkręcanie prędkości. Pierwsze rezultaty były o dwie sekundy wolniejsze od tych, które oglądaliśmy w trzecim treningu.

Kierowcy Ferrari wyjechali na tor jako ostatni, więc przez dłuższy czas zmagali się z inną sekwencją od pozostałych zawodników. Kiedy Charles Leclerc i Carlos Sainz próbowali pokonywać mierzone okrążenia, reszta stawki przejeżdżała wolne kółka. Na nieco poniżej 10 minut przed końcem sesji czołówka w końcu się ukształtowała. Charles Leclerc zajmował pierwszą pozycję przed Maxem Verstappenem, Sergio Perezem i Carlosem Sainzem.

W końcówce Q1 kierowcy z tyłu stawki zaczęli bardzo wyraźnie poprawiać swoje rezultaty, co sprawiło, że prawie nikt nie mógł czuć się bezpieczny. Na dokładnie 2 minuty i 25 sekund przed końcem sesji na torze pojawiła się czerwona flaga. Kiedy już realizatorzy postanowili pokazać nam, co było jej powodem, okazało się, że było to uderzenie lewym przednim kołem o bandę przez Yukiego Tsunodę.

Sesję wznowiono po kilku minutach i każdemu zależało na rozpoczęciu jeszcze jednego okrążenia mierzonego, więc było bardzo ciasno. Wielu zawodników nie było w stanie dotrzeć do linii startu na czas. Ostatecznie z dalszej części sesji kwalifikacyjnej odpadli kolejno: Alex Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll, Nicholas Latifi i Guanyu Zhou.

Po pierwszych mierzonych okrążeniach w Q2 na szczycie tabeli znalazł się Sergio Perez. Carlos Sainz uplasował się na drugim miejscu, 0,015 sekundy za Meksykaninem. Charles Leclerc, ze stratą 0,033 sekundy, znalazł się na trzeciej pozycji. Niesamowicie blisko w pierwszej trójce! Max Verstappen po swojej pierwszej próbie był czwarty, ze stratą już prawie 0,5 sekundy.

Pierwszym kierowcą, który złamał barierę 1'12.000, był Charles Leclerc. Monakijczyk w drugiej serii przejazdów złożył świetne kółko i podniósł poprzeczkę pozostałym pretendentom w walce o pierwsze pole. Sergio Perez szybko odpowiedział na wyzwanie kierowcy Ferrari, również łamiąc barierę 1'12.000, ale tracąc do Leclerca 0,09 sekundy.

Po ostatniej serii przejazdów z Q2 odpadli: Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo i Mick Schumacher.

W trzecim segmencie czasówki udział wzięli: obaj kierowcy Ferrari, Red Bulla, Mercedesa i Alpine, a także Lando Norris i Sebastian Vettel, który zawsze dobrze sobie radzi w Monako, jeżeli tylko jest mu dane ukończyć wyścig.

Po pierwszej serii przejazdów w Q3 na czele stawki znalazł się Charles Leclerc z fenomenalnym czasem - 1'11.376. Carlos Sainz pokonał okrążenie 0,225 wolniej od swojego zespołowego kolegi i wystarczyło to na drugie miejsce. Z kolei Sergio Perez znów okazał się szybszy od Maxa Verstappena. Fernando Alonso jako jedyny zmieścił się w sekundzie straty do Leclerca i zameldował się na piątej lokacie. Ponownie oglądaliśmy też odmienne strategie w wykonaniu różnych kierowców, którzy przygotowywali swoje mierzone okrążenia.

Emocje sięgały zenitu, a w głowach kibiców i obserwatorów było jedno pytanie - czy ktokolwiek zdoła pokonać Charlesa Leclerca?

Okazało się, że nie! Charles Leclerc pojechał fantastyczny pierwszy sektor w swojej decydującej próbie, ale zaraz przed wjazdem do tunelu tyłem swojego bolidu w bandę uderzył Sergio Perez, wywołując czerwoną flagę i kończąc kwalifikacje! Chwilę później w bolid Meksykanina uderzył Carlos Sainz, a w innym miejscu toru w barierę wjechał również Fernando Alonso.

Charles Leclerc drugi raz z rzędu zdobył Pole Position przed GP Monako! Pozostaje trzymać kciuki, aby jutro miał więcej szczęścia niż rok temu, kiedy w ogóle nie wystartował do wyścigu. Drugą lokatę zajął Carlos Sainz, a w drugim rzędzie ustawią się kolejno Sergio Perez i Max Verstappen. Piąty na starcie ustawi się Lando Norris.