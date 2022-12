Carlos Sainz miał bardzo dobry pierwszy sezon jako partner Charlesa Leclerca w Ferrari. Natomiast gdy włoska stajnia opracowała zdecydowanie lepszy bolid na kampanię 2022 Monakijczyk radził sobie dużo lepiej na początku mistrzostw.

- To był pierwszy raz w mojej karierze, kiedy byłem o dwie lub trzy dziesiąte sekundy wolniejszy od partnera - powiedział Sainz portalowi motorsport-total.com.

- Naprawdę musiałem wziąć się do roboty i spróbować zdefiniować obszar, w którym mógłbym zniwelować tę różnicę. Zdołałem przyjrzeć się temu dokładniej i znalazłem moje ograniczenia - kontynuował Hiszpan, który w Formule 1 reprezentował również takie stajnie, jak McLarem, Renault i Toro Rosso.

28-latek zaprzeczył spekulacjom że jego problemy wynikały z większej koncentracji Ferrari na osobie Leclerca.

- Czytałem te doniesienia i mogę powiedzieć, że to absolutnie nieprawda - nalegał.

- W samochodzie miałem cały czas takie same odczucia, co na początku sezonu. Jedyną różnicą było to, że w niektórych wyścigach nie byliśmy zbyt szybcy w porównaniu z Red Bullem, a nawet Mercedesem. Natomiast gdy tylko zrozumiałem, jak prowadzić ten bolid, dostroiłem ustawienia nieco bardziej do swoich wymagań, a nie że konstrukcja ewoluowała w kierunku moich potrzeb - podsumował.

Video: Ferrari Competizioni GT podczas WEC 2022