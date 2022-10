Tegoroczna kampania zespołu Ferrari charakteryzowała się wysokim tempem kwalifikacyjnym oraz rozczarowującymi niedzielami, zarówno z powodu braku tempa wyścigowego, jak i problemów z niezawodnością lub pomyłek w strategii.

Kierowca z Monako chce wykorzystać pozostałe cztery wyścigi tego sezonu, aby poprawić formę zespołu na przyszły rok, więc nie przejmuje się za bardzo walką z Sergio Perezem o drugie miejsce w mistrzostwach.

- Zawsze przyjemniej jest zająć drugie miejsce niż trzecie, ale tak naprawdę nie skupiam się na tym. Głównie zależy mi na próbie wykorzystania ostatnich wyścigów, abyśmy mogli rzucić wyzwanie naszym rywalom w przyszłym roku.

Czytaj również: Porsche nie rezygnuje

Zapytany o to, co zespół musi najbardziej poprawić, Charles Leclerc powiedział - Myślę, że niedzielną formę jako całość. To jest mnóstwo rzeczy. Zarządzanie oponami, jak widzieliśmy w ostatnim wyścigu, wciąż jest naszym słabym punktem. Tak samo komunikacja, strategia, niezawodność. Wszystko to, czego trzeba, aby być silniejszym zespołem w niedzielę i zakończyć weekend w najlepszy możliwy sposób. W sobotę często byliśmy bardzo silni, ale w niedzielę wszystko się rozpadało.

Leclerc mówi jednak, że w ostatnich weekendach zauważył już pewne usprawnienia w podejściu jego zespołu.

- Jeśli chodzi o strategię, komunikację i tak dalej, to było kilka wyścigów, w których widziałem już pozytywne znaki, więc to jest dobry znak. To jest ciągła praca, którą wykonujemy i w której stajemy się coraz lepsi - podsumował kierowca Ferrari.