Charles Leclerc zdobył swoje dziewiąte Pole Position w tym sezonie i osiemnaste w karierze, a to wszystko w zdradliwych warunkach podczas kwalifikacji do Grand Prix Singapuru na torze Marina Bay.

- To były bardzo trudne kwalifikacje na oponach przejściowych. W Q3 tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co robić. Zdecydowaliśmy się na miękkie opony w ostatniej chwili i to się opłaciło. Popełniłem błąd na ostatnim okrążeniu, więc myślałem, że nie uda się wygrać, ale to wystarczyło. Jestem bardzo szczęśliwy - komentował na gorąco kierowca Ferrari.

Lider klasyfikacji generalnej, Max Verstappen, odpuścił ostatnie okrążenie. Red Bull obawiał się dyskwalifikacji za zbyt małą ilość paliwa. To oznacza, że Holender wystartuje do jutrzejszego wyścigu z ósmej lokaty. Z kolei partner zespołowy Leclerca, Carlos Sainz, ustawi się na starcie zaraz za Monakijczykiem, na czwartej pozycji.

- Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszych wyników, zwłaszcza biorąc pod uwagę piątek, który mieliśmy. Wczoraj mieliśmy bardzo ograniczoną liczbę okrążeń z powodu pewnych problemów, ale dobrze się zregenerowaliśmy. Nie mamy zbyt wielu danych na wyścig. Ale jeśli wykonamy perfekcyjną robotę, to jestem pewien, że możemy wygrać - zapowiadał Leclerc.