Kierowca Ferrari uzyskał dzisiaj rano najlepszy czas, podczas gdy Mercedes i Red Bull, podobnie jak Cadillac, zmagały się z niezawodnością swoich bolidów.

Po około godzinie i 15 minutach sesji Leclerc osiągnął czas 1.34,273 sekundy i był szybszy o cztery dziesiąte sekundy od Lando Norrisa z McLarena.

Norris ustanowił swój czas na pośrednich oponach, podczas gdy Leclerc przez cały poranek korzystał z opon miękkich. Brytyjczyk zajął drugie miejsce z czasem 1:34,784 sekundy.

Kolejne samochody był wolniejsze co najmniej 2,4 sekundy od bolidu lidera, co najlepiej odzwierciedla problemy, z jakimi borykali się faworyci.

Red Bull zaliczył jedno okrążenie pod koniec porannej sesji. Zespół, jak dowidział się Motorsport.com, wczoraj podczas montażu samochodu wykrył wyciek z silnika. Isack Hadjar ma do dyspozycji cały dzień, więc będzie mógł jeszcze dzisiaj nadrobić stracony czas.

Po trzech okrążeniach w Mercedesie Andrei Kimiego Antonelliego pojawiły się problemy z jednostką napędową, które wykluczyły go z dalszej części porannej sesji. George Russell ma przejąć stery W17 po południu.

Sergio Perez już na pierwszym okrążeniu zatrzymał swojego Cadillaca i spowodował czerwoną flagę, ale po sprawdzeniu samochodu, szybko wrócił na tor.

Sergio Perez, Cadillac Racing Autor zdjęcia: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Perez zaliczył rano 42 okrążenia, uzyskując czas 1.38,653 s, będąc wolniejszym od wszystkich innych kierowców poza Fernando Alonso z Aston Martina, który uzyskał czas 1.38,960 s.

Pierre Gasly z Alpine uzyskał czas okrążenia 1.36,723 s, wyprzedzając Olivera Bearmana (Haas), Alexandra Albona (Williams), Nico Hulkenberga (Audi) i Liama ​​Lawsona (Racing Bulls).

Pod koniec sesji przeprowadzono symulację wirtualnego samochodu bezpieczeństwa.

Wyniki porannej sesji:

1. Leclerc, 1.34,273 (62 okrążenia)

2. Norris, 1.34,784 (+0.511) (64 okrążenia)

3. Gasly, 1.36,723 (+2.450) (61 okrążeń)

4. Bearman, 1.37,025 (+2.752) (55 okrążeń)

5. Albon, 1.37,229 (+2.956) (62 okrażenia)

6. Hulkenberg, 1.37,266 (+2.993) (47 okrążeń)

7. Lawson, 1.38,017 (+3.744) (50 okrążeń)

8. Perez, 1.38,653 (+4.380) (42 okrążenia)

9. Alonso, 1.38,960 (+4.687) (55 okrążeń)

10. Antonelli - - (3 okrążenia)

11. Hadjar - - (1 okrążenie)