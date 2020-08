Leclerc zasłużył na pochwały

Pomimo słabej formy tegorocznego samochodu Ferrari, Leclerc drugi raz w tym sezonie stanął na podium. Monakijczyk, czwarty na starcie Grand Prix Wielkiej Brytanii, kontrolował tę pozycję przez cały wyścig na Silverstone. Dramatyczna końcówka i kapeć m.in. w Mercedesie Valtteriego Bottasa awansowały go na trzecią pozycję. Sebastian Vettel w drugim SF1000 uplasował się na końcu pierwszej dziesiątki.

- Podium Charlesa było szczęśliwe z powodu uszkodzonej opony u Valtteriego, ale biorąc pod uwagę osiągi samochodu, jego występ był naprawdę imponujący - napisał Brawn w swoim tradycyjnym podsumowaniu wyścigowego weekendu. - W dalszym ciągu osiąga on wyniki, które przekraczają to, do czego zdolny jest ten bolid. Podejrzewam, że gdy rozwiążą swoje problemy, na jazdę Leclerca będziemy czekali z zapartym tchem. Prowadzi samochód w sposób wyjątkowy.

- Sebastian miał okropny weekend. Wynik Charlesa był więc bonusem, a Ferrari musi udoskonalić swój bolid i to szybko. Jest tam wielu dobrych i doświadczonych ludzi, więc jestem optymistą.

Ferrari zaplanowało na środę dzień filmowy na torze Silverstone, jednak Mattia Binotto, szef włoskiej stajni, zapewniał, że jazdy zorganizowane są jedynie na użytek komercyjny i SF1000 nie otrzyma nowych części.