Chociaż weekendy wyścigowe ze sprintem w formacie spotkały się z mieszanymi opiniami na padoku, Formuła 1 twierdzi, że oceny kibiców są bardzo pozytywne.

F1 chce zwiększyć ilość sprintów do sześciu w 2023 roku, ale te plany zostały obecnie wstrzymane w oczekiwaniu na zatwierdzenie ich przez prezydenta FIA Mohammeda Ben Sulayema.

Wydarzenia z Red Bull Ringu podczas jedenastej rundy sezonu, gdy kolejność na czterech pierwszych miejscach nie zmieniła się przez cały dystans sobotniego starcia, wywołały nową dyskusję na temat tego, czy obiekt w Spielbergu jest właściwym miejscem dla sprintu w przyszłym kalendarzu.

W następstwie opinii, że Austria być może nie dostarcza tyle akcji, co inne tory, na których organizowano krótsze wyścigi, Wolff wierzy w Domenicallego, w kontekście wyboru atrakcyjniejszych lokalizacji.

- Wskazując na jedną osobę, której ufam w temacie wyboru właściwych miejsc dla sprintów, jest nią Stefano. Widział co działo się w Austrii i weźmie to pod uwagę - powiedział Wolff.

Pomimo przekonania, że F1 może poprawić organizację sprintów, Austriak sugeruje, że częścią problemu w braku bardziej wyrównanej rywalizacji jest dysproporcja osiągów między zespołami.

- Powodem, z którego wynika mniejsza atrakcyjność wyścigów, jest zbyt duża różnica w wydajności samochodów poszczególnych zespołów - uznał.

- Jeśli masz Verstappena znikającego w oddali, jedyną rozrywką podczas zawodów są dwa Ferrari, podczas gdy Mercedes znajduje się na ziemi niczyjej. Natomiast reszta jedzie z tyłu, w pociągu DRS. Z tego nigdy nie da się zrobić dobrego sprintu - podsumował.

Czytaj również: Formuła 1 nadal jest nudna

Więcej adrenaliny

Podczas gdy sprinty nie dostarczyły wielkich emocji w soboty, szefowie F1 i tak zauważyli wzrost zainteresowania ze strony fanów zmodyfikowanymi weekendami wyścigowymi.

Ponadto niektórzy kierowcy z zadowoleniem przyjęli fakt, że format zawodów od czasu do czasu ulega zmianom. W tej grupie jest m.in. Daniel Ricciardo z zespołu McLaren.

- Podoba mi się. W piątek, szczerze mówiąc, jest trochę więcej zabawy dla kierowcy. Jak mówiłem już kilka razy, gdy od dziesięciu lat jesteś przyzwyczajony do standardowego harmonogramu, to możliwość walki o coś każdego dnia, zapewnia większą ekscytację - przekazał Australijczyk. - W piątek nie masz wówczas luksusu dwóch godzin pracy na torze plus jeszcze kolejną sesję w sobotę. Na początek jest tylko jeden trening, a potem natychmiast walka w kwalifikacjach. Takie zróżnicowanie jest dobre i zapewnia powiew świeżości. W przyszłym roku to ma się jeszcze poprawić i nie mam nic przeciwko takiej koncepcji. Poziom adrenaliny jest wtedy wyższy.

Najszybsze samochody F1, które nie zdobyły mistrzostwa świata