Ricciardo dołączył do McLarena przed początkiem ubiegłorocznej kampanii. Australijczyk jednak od początku pobytu w Woking pozostaje w cieniu zespołowego kolegi, Lando Norrisa. Mimo że to on zwycięstwem w Grand Prix Włoch 2021 zapewnił ekipie pierwszy od wielu lat triumf, forma prezentowana przez większość czasu sprawiała, że we wszelakich podsumowaniach plasował się po stronie rozczarowań.

W ubiegłym sezonie dysproporcje w formie Ricciardo i Norrisa tłumaczono potrzebą adaptacji tego pierwszego do specyfiki samochodu McLarena. Jednak wobec rewolucji technicznej, znacznie zmieniającej koncepcję budowy samochodów, oczekiwania wobec Ricciardo zdecydowanie urosły, a przy braku wyników przerodziły się w irytację i zniecierpliwienie.

Kontrakt 32-latka obowiązuje jeszcze w sezonie 2023, jednak Zak Brown - dyrektor generalny McLarena - stwierdził niedawno, że Ricciardo nie spełnia oczekiwań zespołu oraz przekazał, iż istnieją mechanizmy pozwalające na wcześniejsze zakończenie współpracy.

Wzbudziło to niemałe zdziwienie w padoku, ale obaj zainteresowani odbyli później kilka rozmów, które zbiegły się również z poprawą dyspozycji Ricciardo.

Spytany o obecną sytuację Ricciardo w McLarenie, Brown odparł: - Sądzę, że musimy się skoncentrować na zapewnieniu naszym kierowcom lepszych samochodów.

Poproszony o konkrety i ewentualną zmianę w relacjach z australijskim kierowcą, Amerykanin dodał: - [Relacje] się nie zmieniły.

- Po prostu zadano mi pytanie i szczerze na nie odpowiedziałem - odniósł się Brown do wypowiedzi o kontrakcie. - Wydaje mi się, że Daniel stwierdził to samo. Jesteśmy tutaj, by spróbować przebić się na czoło stawki.

- Sądzę, że Daniel jest bardzo zmotywowany. Ma nasze wsparcie. Dobrze się razem bawimy, a relacje są bardzo dobre. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się w Londynie na kolacji, pośmialiśmy się i cieszymy się, że możemy razem brać udział w wyścigach. Relacje dawno nie były więc lepsze.

Ricciardo z piętnastoma punktami jest obecnie trzynastym kierowcą tabeli.