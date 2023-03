Niespełna dwa tygodnie temu George Russell zajął czwarte miejsce w Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Jego partner z Mercedesa - Lewis Hamilton był piąty.

Po wyścigu w Dżuddzie siedmiokrotny mistrz świata stwierdził, że korzystając z ustawień W14, zastosowanych przez młodszego kolegę, prawdopodobnie zająłby wyższą lokatę.

Niniejszy temat wrócił w przeddzień weekendu Grand Prix Australii. Russell w rozmowie z dziennikarzami wskazał, że lepsza konfiguracja jego samochodu z pewnością nie była kwestią szczęścia.

- Myślę, że szczęście nie ma z tym nic wspólnego. Sprowadza się to po prostu do przygotowań przed weekendem. W nocy dokonaliśmy pewnych zmian i widziałem, że wraz z zespołem idziemy we właściwym kierunku - mówił Russell.

- Pomyślałem, że to będzie lepsze rozwiązanie, niż to, na które postawił Lewis. Po prostu każdy ma inne preferencje, a ja byłem zadowolony ze swojego wyboru i działań inżynierów - podkreślił.

25-latek zaznaczył też, że był niezwykle ukontentowany z tego, jak potoczyła się dla niego druga odsłona tegorocznych mistrzostw. Uznał to za jeden ze swoich najlepszych występów w barwach Mercedesa.

- Zawody w Arabii Saudyjskiej prawdopodobnie były jednym z moich najsilniejszych weekendów odkąd jestem w Mercedesie - nie ukrywał. - Byłem bardzo zadowolony z kwalifikacji, pojechaliśmy doskonały wyścig, a czwarte miejsce było maksimum, co mogliśmy osiągnąć.

- Sądzę, że Ferrari było troszeczkę szybsze od nas, a tuż za nami znajdował się Stroll, który odpadł potem z rywalizacji. Czwarta pozycja to dobry wynik - podsumował.

Przed Grand Prix Australii Russell jest szósty w klasyfikacji mistrzostw.

Australijska podróż Daniela Ricciardo