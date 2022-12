Szef zespołu Mercedesa Toto Wolff nazwał minioną kampanię „kształtowaniem charakteru”, na którą zespołowi nie udało się zbudować wybitnego samochodu i dopadło ich kilka poważnych problemów. Po ośmiu kolejnych sukcesach w klasyfikacji konstruktorów zajęli dopiero trzecie miejsce w tym roku i odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo w wyścigu.

Z tego powodu sytuacja nie była łatwa również dla zawodników chociaż rok 2022 stanowił dla George’a Russella ogromny przeskok po trzech latach spędzonych w Williamsie, podczas gdy Lewis Hamilton musiał odnaleźć się w zupełnie nowych dla niego okolicznościach.

Hamilton mimo licznych trudności starał się zachowywać pozytywne nastawienie i zawsze dodawał otuchy ekipie po każdym lepszym wyniku. Podobnie było podczas spotkania całej stajni w Brackley przy okazji podsumowania mistrzostw.

Brytyjczyk wskazywał, że w trakcie sezonu pośród słabych wyników mogli łatwo poddać się, ale na szczęście tego nie zrobili i pod koniec zanotowali nawet dublet w Grand Prix Sao Paulo.

- Nigdy nie byłem tak dumny z każdego z was, że idziecie naprzód, że się nie poddajecie. Biorąc pod uwagę to, z czym mieliśmy do czynienia w tym roku, łatwo byłoby odpuścić, ale nikt z was tego nie zrobił - powiedział Hamilton do pracowników Mercedesa.

- Praca każdego z was jest dla nas niezwykle ważna, abyśmy mogli wrócić na szczyt stawki. Dublet pod koniec roku był przytłaczającym uczuciem. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem tak szczęśliwy zespół na torze - podkreślił 37 latek.

- Mike przesłał mi wtedy wasze zdjęcie z fabryki, które było poruszające - dodał. - Wiem, że jesteśmy na dobrej drodze. Mam świadomość, że to trudny czas, zwłaszcza kilka następnych miesięcy, ale wiem również, że dajecie z siebie wszystko.

- Pracujmy ciężko i myślę, że jesteśmy lepiej przygotowani po tym trudnym roku za nami i będziemy w znacznie lepszej formie w przyszłym sezonie - podsumował.

Hamilton, szósty kierowca minionych mistrzostw, jak zawsze stara się motywować zespół, który po znaczącej poprawie pod koniec kampanii ze sporym optymizmem spogląda na przyszły rok.

