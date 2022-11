Audi dołączy do Formuły 1 w 2026 roku i zgodnie z oczekiwaniami zrobi to we współpracy z Sauberem. Aż do końca przyszłego sezonu ekipa z Hinwil kooperować będzie z Alfą Romeo, a po 2023 roku Audi stopniowo będzie zwiększać swoje zaangażowanie aż do oficjalnego rozpoczęcia rywalizacji w F1.

Bottas, który do Alfy dołączył po pięciu sezonach w Mercedesie, nie ukrywa, że cieszy go wizja ponownej jazdy w fabrycznym zespole.

Pytany podczas weekendu w Meksyku czy ma nadzieję pozostać w Hinwil aż do czasu dołączenia Audi, Fin odparł twierdząco, zaznaczając, że wizja współpracy z tak uznana marką pomoże wszystkim zachować motywację.

- Czemu nie? Mam teraz 33 lata, więc ufam, że nadal tu będę - powiedział Bottas. - Mam nadzieję, że tak. Trzeba patrzeć w szerszej perspektywie. Audi to dla Saubera wielki potencjał.

- Nie ma wątpliwości, że Audi chce sukcesu. Chcą dobrze sobie radzić i pokazać, że traktują to poważnie. Myślę więc, że dla każdego kierowcy w stawce, a zwłaszcza mnie, bo jestem już w Sauberze, to interesujący projekt. Uważam, że to możliwe [bym wtedy nadal tu był].

Kontynuując wątek motywacji i potrzeby wielkiego wysiłku, by znaleźć się w ścisłej czołówce, Bottas ma nadzieję, iż zwiększenie wsparcia oferowanego przez Audi jeszcze przed oficjalnym dołączeniem do F1 pomoże zniwelować stratę do najlepszych.

- Bez wątpienia jest bardzo dużo do zrobienia. To fakt. Ale nie dzieli nas przepaść. Infrastruktura jest już gotowa. Niektóre nasze narzędzia mogą być obecnie lepsze niż w ekipie, który wygrywa mistrzostwa. No i liczba osób w zespole nadal jest zbyt mała. Jednak przy wsparciu takiego producenta jak Audi, wszystko jest możliwe.

- Ramy czasowe zależą od tego, jak mocno Audi może wspierać zespół zanim oficjalnie dołączy. Oczywiście w przyszłym roku jeszcze nic się nie zmieni. Nadal będziemy Alfą Romeo. I mamy oczywiście nadzieję na lepszy sezon niż obecny.

- Wszystko zależy od wsparcia wraz z początkiem 2024 roku. Jeśli Audi będzie chciało pomóc i jeśli silnik na 2026 będzie dobry - co trudno teraz przewidzieć - dołączenie do czołówki jest realne.