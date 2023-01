F1 wprowadziła pierwszy zestaw przepisów finansowych na sezon 2021, ograniczając zespoły do ​​rocznego budżetu w wysokości 145 milionów dolarów. Początkowo zakładano, że będzie on spadał o 5 milionów dolarów rocznie, ale uwzględniono dodatkowe czynniki, aby wziąć pod uwagę klimat gospodarczy i gwałtownie rosnące stopy inflacji.

Podczas gdy największe zespoły F1 – Red Bull, Mercedes i Ferrari – nadal dominują od czasu wejścia w życie limitów budżetowych, oczekuje się, że z czasem wyrówna to szanse i sprawi, że seria będzie bardziej zrównoważona.

Red Bull cieszył się dominującą kampanią 2022, kiedy bolid RB18 wygrał 17 z 22 wyścigów, pomagając zespołowi zdobyć oba mistrzostwa po raz pierwszy od 2013 roku. Obecnie Red Bull musi się zmagać z redukcją czasu na testy aerodynamiczne, co jest efektem kary za przekroczenie limitu budżetowego w 2021 roku.

Zapytany przez Motorsport.com, jak trudno było utrzymać taką formę, biorąc pod uwagę ograniczenia kosztów, główny inżynier Red Bulla, Paul Monaghan, powiedział:

- To zmieniło dyscyplinę. Zanim mogliśmy przyjrzeć się aspektom, które mogły wymagać większych zmian i kosztować nas więcej pieniędzy, byliśmy w niezwykle uprzywilejowanej pozycji. Nasza dyscyplina inżynierska zmieniła się, aby dostosować się do tych zasad. To, czego podejmowaliśmy się w poprzednich latach, po prostu nie jest już możliwe.

Wpływ ograniczenia budżetowego skłonił zespoły do ​​bardziej rozważnego podejścia do rozwoju swoich bolidów. Monaghan przyznał, że Red Bull nie wniósł części osiągów do RB18 ze względu na ograniczenia wydatków.

- To po prostu inny sposób bycia zdyscyplinowanym. Przypuszczam, że można zadać pytanie w inny sposób: czy stworzyliśmy właściwe części, a nie te mniej wartościowe, aby utrzymać tempo rozwoju? W stosunku do naszej konkurencji można pomyśleć, że odpowiedź brzmi tak - stwierdził Monaghan.