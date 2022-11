Max Verstappen zajął drugie miejsce w piątkowej sesji kwalifikacyjnej w Brazylii. Kierowca Red Bulla ustawi się jutro w pierwszym rzędzie obok sensacyjnego zdobywcy Pole Position - Kevina Magnussena. Duńczyk wyprzedził Holendra o 0,2 sekundy w trzecim segmencie czasówki.

- Wiedzieliśmy, że to będzie jedno okrążenie, ponieważ zapowiadało się na deszcz. Byłem czwartym lub piątym kierowcą w kolejności i zablokowałem koło w ósmym zakręcie. To oczywiście kosztuje mnie dzisiaj Pole Position. Ale mimo wszystko, w porównaniu do naszych głównych rywali, wygląda to dobrze. W takich warunkach wszystko może się zdarzyć. My nadal jesteśmy z przodu, co jest najważniejsze - stwierdził Holender

Warunki przez całe kwalifikacje były bardzo trudne i nieustannie się zmieniały. Najpierw kierowcy wyjechali na oponach przejściowych w Q1, aby później założyć miękkie ogumienie. Jednak na początku Q3 znów pojawiła się groźba intensywniejszych opadów.

- W takich chwilach musisz znaleźć granicę tego, ile możesz naciskać. Nie chcesz popełniać dużych błędów i potencjalnie odpaść. Zachowywaliśmy spokój w pierwszej i drugiej części kwalifikacji. Potem w trzeciej części było więcej loterii, ale mimo to wciąż jesteśmy w pierwszym rzędzie - podsumował Verstappen.