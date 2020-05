Lundgaard zależny od decyzji Ricciardo

Renault niejednokrotnie podkreślało, że chętnie doprowadzi wychowanka swojej akademii aż na sam szczyt, czyli do Formuły 1. Największe szanse ma obecnie Lundgaard o czym niedawno mówił sam szef Renault Sport Academy - Mia Sharizman.

Czytaj również: Renault wierzy w Lundgaarda

Obecnie barw francuskiego producenta bronią: Esteban Ocon, który ma kontrakt do końca 2021 roku oraz Daniel Ricciardo, bohater jednego z najgłośniejszych transferów ostatnich lat, którego umowa wygasa po bieżącym sezonie. Zwłaszcza decyzja Australijczyka może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości Lundgaarda, o czym mówi sam kierowca.

- Nie do końca wszystko jest w moich rękach - powiedział Duńczyk w rozmowie z dziennikiem BT. - Być może Renault również nie. Myślę, że czekają na to, co zrobi Ricciardo. Jego odejście z zespołu może być dla mnie szansą.

Lundgaard ma przed sobą sezon w Formule 2. Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki jeszcze się nie rozpoczęły, więc syn Henrika, rajdowego mistrza Europy z 2000 roku, nie może sprawdzić swoich umiejętności, ani zebrać punktów wymaganych do otrzymania superlicencji.

- Trudno powiedzieć czy jestem gotowy na Formułę 1 w 2021 roku. Zaliczyłem tylko jeden wyścig w F2 i nikt nie wie kiedy rozpocznie się sezon.

- Renault oczekuje, że będę gotowy, jeśli nadarzy się okazja. Na szczęście szybko się uczę i dobrze przystosowuję do nowego otoczenia - zakończył Christian Lundgaard.