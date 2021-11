Te zaskakujące wieści przekazał sam kierowca. Magnussen po czterech sezonach współpracy z Haasem stracił miejsce w Formule 1 po zakończeniu rywalizacji w 2020 roku.

Okazuje się, że Duńczyk mógł pozostać w stawce, a zaskakującą ofertę złożył mu Williams. Magnussen ujawnił to podczas rozmowy z telewizją TV3.

- Miałem okazję, by zostać - powiedział Magnussen. - Byłem w kontakcie z Williamsem.

Magnussen był zdziwiony faktem otrzymania oferty, zwłaszcza że Williams był już wtedy w rękach nowych właścicieli z Dorilton Capital i sytuacja finansowa ekipy z Grove uległa poprawie.

- Byłby to powrót do moich czasów w McLarenie i Renault. Musiałem znaleźć wielu sponsorów dla Williamsa i zaoferować niezłą sumę.

- Widzieli we mnie następcę George’a Russella. Od razu sobie pomyślałem: „co to jest za zespół?!” Pozbycie się Russella i zachowanie Latifiego byłoby idiotyzmem. George to wielki talent, który nie powinien być poza Formułą 1. Gdyby Williams naprawdę planował, usunęliby Latifiego.

- Wtedy mieliby duet Russell - Magnussen. W mojej opinii całkiem dobry - zażartował na koniec Kevin Magnussen, który w tym roku zaliczył niepełny program w WeatherTech SportsCar Championship.