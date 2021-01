Duńczyk po sezonie 2020 zakończył czteroletnią współpracę z Haas F1 Team. Amerykański zespół nie przedłużył z nim kontraktu. Choć miał ofertę na starty w królowej sportów motorowych od innej ekipy, zdecydował się na rywalizację w WeatherTech SportsCar Championship, gdzie reprezentuje Chip Ganassi Racing, poczynając od Daytona 24h.

- Nie mogę powiedzieć od kogo była ta oferta, bowiem ktoś by się zdenerwował - powiedział Magnussen. - To nie był zespół lepszy od Haasa, więc nie jest trudno to rozgryźć.

Haas w sezonie 2020 zajął dziewiąte miejsce w mistrzostwach. Byli za Alfą Romeo, a przed Williamsem.

- Mimo, że miałem szansę na pozostanie w Formule 1, nie czułem motywacji do kontynuowania startów na takim poziomie - dodał. - Wolałbym mieć szansę wygrywania wyścigów jeżdżąc w jednym z dużych zespołów.