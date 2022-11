Kevin Magnussen nie był nawet bliski myślenia o zdobyciu swojego pierwszego Pole Position w Formule 1 przed kwalifikacjami w Brazylii.

Duńczyk wystartuje w sobotnim wyścigu sprinterskim na Interlagos z pierwszego pola po tym, jak w piątek wieczorem zwyciężył w sesji kwalifikacyjnej, pokonując okrążenie na początku Q3, zanim czerwona flaga i nadciągający deszcz sprawiły, że żaden kierowca nie mógł już poprawić swojego rezultatu.

Magnussen zakończył sesję Q3 z przewagą 0,2 sekundy nad Maxem Verstappenem, co dało Duńczykowi jego pierwsze Pole Position w F1, a także pierwsze miejsce na starcie dla Haasa w historii tej ekipy.

To także fantastyczny zwrot w losach Magnussena, który rozpoczął 2022 rok bez miejsca w F1, zanim został powołany przez Haasa w przeddzień nowego sezonu, aby zastąpić Nikitę Mazepina.

- Nie wiem, co powiedzieć. Zespół wysłał mnie na tor we właściwym momencie. Byliśmy pierwsi w alei serwisowej, wykonaliśmy całkiem przyzwoite okrążenie i mamy Pole Position. To niesamowite. Dziękuję Gene'owi Haasowi i Guntherowi Steinerowi oraz całemu zespołowi za tę możliwość. Wróciłem w tym sezonie po roku przerwy i to była niesamowita podróż, dziękuję - powiedział Magnussen po zakończeniu kwalifikacji.

Czytaj również: Magnussen z sensacyjnym Pole Position

Zapytany, czy spodziewał się takiego wyniku, budząc się dziś rano, Magnussen odpowiedział - Nawet nie było blisko. To niesamowite.

Duńczyk ostrzegał swój zespół przez radio, zanim sesja dobiegła końca, aby jeszcze nie świętować. Zegar jednak tykał, a deszcz stawał się coraz silniejszy. Kilka minut później rewelacyjny wynik dla Magnussena i zespołu Haas stał się faktem.

Magnussen poprowadzi stawkę w 24-okrążeniowym wyścigu sprinterskim w sobotę, którego zwycięzca zgarnie dodatkowe osiem punktów i ustawi się na pierwszym polu do startu niedzielnego Grand Prix. Magnussen powiedział, że postawi na maksymalny atak w sprincie.